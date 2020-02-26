Galatasaray suç duyurusunda bulundu

Fenerbahçe ile Galatasaray arasındaki derbi 20 yıllık galibiyet hasretinin bitmesiyle sona erdi, ancak yankıları sürüyor. Rakip tribünde açılan, “Seni de seni seveni de sevmiyoruz” pankartı, Galatasaray cephesini bir hayli rahatsız etmiş durumda.

Bununla beraber taraftarlara yönelik eylemler nedeniyle de yönetim suç duyurusunda bulundu. Kulüpten yapılan açıklamada, maç öncesinde, esnasında ve sonrasında sportmenlik dışı olaylar yaşandığı kaydedildi. Olayların takipçisi olunduğu ve yasal işlemlerin başlatıldığını belirtilirken yapılanlar tek tek sıralandı.

Yapılanlar tek tek rapor edildi

“Maç boyunca camiamıza, teknik heyet ve oyuncularımıza toplu küfürlü tezahüratlar yapılmış, sahaya ve oyuncularımıza yabancı maddeler atılmış, toplumu ayrıştırıcı, birbirine düşürücü, düşmanlık ve nefret söylemi içeren pankartlar açılmış, taraftarımıza stat girişinde zorluklar yaşatılmış, maç öncesi ve sonrasında, taraftarımızın olduğu tribüne doğru insan sağlığını etkileyecek düzeyde saatlerce yüksek sesli yayın yapılmış, hijyenik olmayan tuvaletleri kullanmak zorunda bırakılmıştır. Tüm bu yaşananları şiddetle kınıyoruz” denilen açıklamada, “Kulübümüz yaşanan bu olayların takipçisi olup, gerekli yasal işlemler başlatılmıştır" ifadesine yer verildi.



