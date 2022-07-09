Galatasaray-Sturm Graz maçı sonrası olay!
Sturm Graz, Avusturya'daki hazırlık karşılaşmasında Sarı-Kırmızılılar'ı 2-1 devirdi. Maçın ardından iki takımın taraftarları arasında olay çıktı, iki Galatasaray'lı futbolseverin gözaltına alındığı öğrenildi.
Yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'da sürdüren Galatasaray ilk hazırlık maçını Sturm Graz'la oynadı. Cimbom, Merkür Arena'da oynanan mücadeleyi 2-1 kaybederken, stadyumda üstünlüğü ele alan Sarı-Kırmızılı taraftarlar maçtan üzgün ayrıldı. Stat dışında ise Galatasaraylı ve Sturm Grazlı taraftarlar arasında olay çıktı.
Avusturya polisi olaya biber gazıyla müdahale ederken, iki Galatasaray taraftarının da gözaltına alındığı gelen haberler arasında.