Galatasaray, St. Johnstone maçı hazırlıklarını tamamladı

Galatasaray , UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu’nda İskoçya temsilcisi St. Johnstone ile oynayacağı ilk maçın hazırlıklarını bu akşam yaptığı antrenmanla tamamladı. Florya Metin Oktay Tesisleri Jupp Derwall Antrenman Sahası’nda ilk 15 dakikası medya mensuplarına açık olarak yapılan antrenmana ısınma hareketleri ile başlandı.

Daha sonra gruplar hâlinde dar alanda pas ve top kapma oyunu oynandı. Antrenmanın ana kısmında teknik direktör Fatih Terim yönetiminde taktik çalışma gerçekleştirildi.

Antrenman, soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

Galatasaray, St. Johnstone ile yarın saat 21.00'de Başakşehir Fatih Terim Stadı’nda karşılaşacak







