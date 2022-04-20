Radyospor'da Özgür Sancar'ın canlı yayın konuğu Kırmızı, ''Yönetimin iradesi dışında açılan bir dava. Üyemizin açtığı dava var. Avukatlarımız sürece müdahale etti. Hiç kimse yorum yapmasın. Bilgi kirliliği olmaması adına bunu söylüyorum. Galatasaray 'ın çok güçlü avulatları var. Biz yönetim olarak 30 Nisan'da seçimin yapılmasını istiyoruz. Bizim irademiz belli. Bu açılan dava bizim irademizin dışında... Galatasaray'da bir kaos ortamı oluşturulmaması gerekir” dedi.

Burak Elmas yönetiminin seçimin iptal edilmesi durumunda planının ne olduğunun sorulması üzerine Kırmızı, “Şu anda herhangi bir plan yok. Önce Cuma günü 11.00'de yapılacak mahkemenin sonucunu beklemek gerek. İstifa bir plan değil. Bir kaostur. Yeni bir takvim oluşturulacaksa yine bunu Burak Elmas ortaya koyacak. Yeni seçim takvim olacaksa Mali Genel Kurul yeniden yapılacak ve Burak Elmas sonraki seçimde aday olabilir. Yönetim istifa etsin demek doğru değil. Yönetim hep 30'unda seçim yapılacağı düşüncesiyle hareket etti. Şimdi 30 Nisan’da seçim olmuyor, Burak Elmas istifa etsin, öyle seçime gidelim demek, Galatasaray’ı kaosa götürmekten başka bir amaca hizmet etmez. Kimse Galatasaray’ı kaosa sürüklemesin” şeklinde konuştu.