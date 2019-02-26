Galatasaray son dakikalarda 9 puan topladı

Galatasaray, Akhisar karşısında üç puanı uzatmalarda bulduğu golle alırken, sarı-kırmızılılar bu sezon oyunun son çeyreğinde aldığı 4 galibiyet ve bir beraberlikle toplamda 13 puan aldı, ekstradan 9 puana ulaştı.

Cim-Bom 8. haftada Türk Telekom Stadı’nda ağırladığı Büyükşehir Belediye Erzurumspor’u tek golle geçerken, 74. dakikada Maicon’un kafa vuruşu galibiyeti getirmişti. Bir sonraki hafta Antalya deplasmanında çıkan sarı-kırmızılılar, yine son bölümde bulduğu golle 3 puanı aldı. 87. dakikada Donk sahneye çıkmış ve Galatasaray müsabakayı yine 1-0 kazanmıştı. 10. haftada ise Galatasaray evinde geriye düştüğü maçta Bursaspor karşısında Eren Derdiyok’un 77. dakikadaki golüyle beraberliği sağladı, puanı aldı.

1-0’ın hikmeti

19. hafta Göztepe deplasmanında 72. dakikada Sinan Gümüş’ün golü Galatasaray’a yine altın değerinde 3 puanı getirdi. İşin ilginç tarafı bu maçın skorunun da 1-0 olmasıydı. 23. haftada ise Galatasaray, Akhisarspor’u 1-0’la geçerken 90+4’te sahneye çıkan isim bu kez Kostas Mitroglou’ydu. Ve maç yine 1-0 bitti.

Böylece son bölümde bulduğu gollerle Galatasaray ekstradan 9 puan kazandı. Bu son dakika golleri, kulüp içerisinde şampiyonluğun habercisi olarak yorumlanıyor.

(Milliyet)