Galatasaray'da son dakika Jean Bellegarde ve Nampalys Mendy gelişmesi. Transfer çalışmalarını sürdüren ve gelecek sezona iddialı bir kadro ile girmek isteyen Galatasaray, Ligue 2'ye düşen Strasbourg'dan Jean Bellegarde ve Leicester City ile sözleşmesi sezonunda sona erecek olan ön libero Nampalys Mendy ile ilgileniyor. Ajansspor'da yer alan habere göre; Terim, Bellegarde transferine onay verdi.

10 milyon Euro talep ettiler

Mario Lemina ile yollarını ayırması beklenen Sarı Kırmızılı ekip, Bellegarde transferini bitirmek isterken, Strasbourg'un futbolcu için 10 milyon Euro talep etmesi Sarı Kırmızılı ekibi düşündürüyor.

Fatih Terim henüz onay vermedi

Öte yandan Galatasaray, Leicester City ile sözleşmesi sezonunda sona erecek olan ön libero Nampalys Mendy ile anlaşmaya yakın. Fakat bu transfere Fatih Terim henüz onay vermedi.











