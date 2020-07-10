Galatasaray son dakika transfer haberi: Jean Bellegarde ve Nampalys Mendy gelişmesi
Galatasaray son dakika transfer haberi. Gelecek sezonun transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Fransa Ligue 2'ye düşen Strasbourg'dan Jean Bellegarde ve Leicester City ile sözleşmesi sezonunda sona erecek olan ön libero Nampalys Mendy'yi listesine aldı. Terim'in özellikle Bellegarde transferine onay verdiği iddia edildi.
Galatasaray'da son dakika Jean Bellegarde ve Nampalys Mendy gelişmesi. Transfer çalışmalarını sürdüren ve gelecek sezona iddialı bir kadro ile girmek isteyen Galatasaray, Ligue 2'ye düşen Strasbourg'dan Jean Bellegarde ve Leicester City ile sözleşmesi sezonunda sona erecek olan ön libero Nampalys Mendy ile ilgileniyor. Ajansspor'da yer alan habere göre; Terim, Bellegarde transferine onay verdi.
10 milyon Euro talep ettiler
Mario Lemina ile yollarını ayırması beklenen Sarı Kırmızılı ekip, Bellegarde transferini bitirmek isterken, Strasbourg'un futbolcu için 10 milyon Euro talep etmesi Sarı Kırmızılı ekibi düşündürüyor.
Fatih Terim henüz onay vermedi
Öte yandan Galatasaray, Leicester City ile sözleşmesi sezonunda sona erecek olan ön libero Nampalys Mendy ile anlaşmaya yakın. Fakat bu transfere Fatih Terim henüz onay vermedi.