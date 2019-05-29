Galatasaray'da transferde sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sezonun çifte kupalı şampiyonu Galatasaray önümüzdeki sezon için çok daha güçlü bir kadro için kolları sıvadı. Galatasaray scout ekibi Fatih Terim'e bazı oyuncularla ilgili çalışmaları sunmaya başladı. İşte son dakika 29 Mayıs Çarşamba son dakika Galatasaray transfer haberleri ve detaylar...

GÖKAY GÜNEY İMZAYI ATTI!

Galatasaray alt yapısından yetişen ve U21 Takımı kaptanlığı yapan Gökay Güney ile beş yıllık yeni sözleşme imzaladı.

Gökay Güney'in sözleşmesi bu sezon sona eriyordu.

20 yaşındaki futbolcu bu sezon 4 Türkiye Kupası ve 1 Süper Lig maçında 213 dakika süre aldı.

Orta saha ve stoper oynayabilen Gökay Güney ayrıca bu sezon U21 takımı ile 28, U19 takımı ile UEFA Gençlik Ligi'nde U19 takımı ile 5 maça çıktı.

İŞTE TERİM'İN İSTEDİĞİ YILDIZLAR

Sezonu şampiyon tamamlayan Galatasaray, transfer için çalışmalara başladı. Terim’in özellikle dört isimin altını çizdiği öğrenildi. İmparator’un yönetimden talep ettiği o isimlerin başında ise 22. şampiyonluğun baş mimarlarından olan Henry Onyekuru’nun bulunduğu kaydedildi.

Bir numaralı golcü adayı Falcao

Geçen yıl Şampiyonlar Ligi’nde hüsran yaşayan Fatih Terim, bu yıl aynı sorunla karşılaşmamak için dünya çapında bir golcünün de kadroya katılmasını istedi… Tecrübeli çalıştırıcının listesinin ilk sırasında Monaco’dan ayrılmak isteyen Kolombiyalı süper star Radamel Falcao bulunuyor… Şampiyonlar Ligi’nde forma giymek isteyen 33 yaşındaki golcünün menajeriyle bayram sonrasında bir araya gelinecek.





Okay ve Kaan listede...

Kadrodaki yerli oyuncu sayısını da arttırmanın planlarını yapan Fatih Terim’in hedefindeki isimler ise F. Düsseldorf’ta forma giyen Kaan Ayhan ile Celta Vigo’da oynayan Okay Yokuşlu. Terim’in Okay’ı Ndiaye’nin yerine düşündüğü, Kaan’ı ise alternatifli kadroda görmek istediği belirtildi. İkinci başkan Abdurrahim Albayrak, Ramazan Bayramı’nın ardından İspanya ve Almanya seferine çıkarak transferleri sonlandırmaya çalışacak. (Güneş)

MUSLERA İÇİN FLAŞ TEKLİF!

Arjantin medyasındaki haberlere göre; THY ve bir Çinli firmayla sponsorluk anlaşması yapan son Libertodores Kupası şampiyonu, gözünü kararttı. İki firmadan toplamda 18 milyon dolar alınacağı ve bu rakamın Muslera’nın transferinde kullanılacağı iddia edildi. Buenos Aires’te doğan Uruguaylı file bekçisini Galatasaray Kulübü’nden koparmak ise bir hayli zor.

Yıllık maaş en üst seviyede

32 yaşındaki kalecinin Sarı-Kırmızılılar’la 2021’e kadar mukavelesi bulunuyor. Ayrıca daha önce yaptığı açıklamalarda futbolu bıraktıktan sonra Türkiye’ye yerleşmek istediğini söyleyen Muslera, G.Saray’dan bonuslar da dahil senelik 4 milyon euro civarında bir maaş alıyor. Dünya genelinde kalecilerin kazandığı paralara bakıldığında Muslera en üst seviyede maaşa sahip isimlerden biri konumunda bulunuyor. Ayrıca Galatasaray taraftarları da Muslera’nın ayrılmasını kesinlikle istemiyor.

Yarısı bonservis bedeli!

Konuşulan 18 milyon dolar, 16 milyon euroya denk geliyor. River Plate’in 8 milyon euroluk kısmı bonservis bedeli, kalan 8 milyonu ise Muslera’nın 2 yıllık maaşı olarak ayıracağı konuşuluyor. Galatasaray Yönetimi ise bu teklif karşısında zor duruma düşebilir. Çünkü taraftarların en sevdiği futbolcuların başında gelen Muslera’nın satışı, büyük bir gerginliğe sebep olabilir. Deneyimli kaleci, 2011 yılından beri Galatasaray formasını giyiyor. (Akşam)

OZAN KABAK OPERASYONU!

Sezonu şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray'da sürpriz bir gelişme yaşandı. Alman takımı Stuttgart'ın Play-Out maçında Union Berlin'e averajla elenerek küme düşmesinden sonra Sarı-Kırmızılılar devre arasında Stuttgart'a sattığı eski yıldızları Ozan Kabak'ı geri almak için harekete geçti.

Bu transferden 11 milyon Euro gibi önemli bir gelir elde eden Sarı-Kırmızılılar, önümüzdeki sezon Şampiyonlar Ligi'nde alternatifi geniş bir takım kurmak için Ozan Kabak'ı kadroya katma kararı verdi.

Galatasaraylı yöneticilerden Şükrü Hanedar'ın bu transfer için Stuttgart'a kiralama teklifinde bulunacağı öğrenildi. Bu transferi Teknik Direktör Fatih Terim'in de çok istediği gelen bilgiler arasında yer alıyor.

Bu sezon Bundesliga 2'de oynamak istemeyen Ozan Kabak'ın ise Galatasaray'a geri dönmeyi çok istediği ortaya çıktı. Bu transferde bu hafta önemli gelişmelerin yaşanması bekleniyor. (Takvim)

BELHANDA'NIN YERİNE HAKAN!

Devre arasında son anda iptal edilen Suudi Arabistan yolculuğu, bu kez kesin olarak gerçekleşecek gibi görünen Belhanda'nın yerine 1 numaralı aday Hakan Çalhanoğlu. Milan'da kalitesini kanıtlayan ve milli takımın vazgeçilmez ismi olan Hakan'ın kiralanması gündemde. Cim Bom'un teknik patronu Terim, kişisel ilişkilerini kullanarak Milan cephesini ikna etmeye çalışıyor. 25 yaşındaki futbolcu henüz Türkiye fikrine çok sıcak bakmasa da, yine Terim'in devreye girmesiyle transferde ilerleme kaydediliyor.

BABEL'DE İMZA AN MESELESİ!

Beşiktaş ve Fulham'daki kontratı sona eren Ryan Babel, Galatasaray'ın sezon bitmeden anlaştığı birkaç isimden biriydi. Yıllık 2.5 milyon Euro karşılığında el sıkışılan Hollandalı yıldız, kendisine sunulan diğer teklifleri de değerlendirmeye alırken, kulübe yakın kaynaklar resmi imzaların artık an meselesi olduğunu belirtiyor. 32 yaşındaki Babel, ağırlıklı olarak sol kanatta görev yapıyor. Ancak istendiğinde santrfor, sağ açık ve forvet arkasında da forma giyebiliyor.



