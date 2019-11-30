Galatasaray son dakika: Resmi Falcao açıklaması geldi

Galatasaraylılar güne İspanya’dan gelen flaş bir haberle uyandı. Bir gazetede, Galatasaray 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak’ın, “Brugge maçından sonra Falcao ile konuştuk. Çok üzgün ve en kısa sürede dönmek istiyor. Falcao fiziksel olarak tam hazır değil. Bizimle konuşmalarında bu durumdan dolayı ne kadar üzgün olduğunu anlatıyor. Sakatlığından tam olarak kurtulması için 1 aya ihtiyacı olduğunu düşünüyor. Biz de tam olarak iyileşmeden sahaya çıkmasını istemiyoruz” sözlerine yer verildi. Falcao’nun 1 ay daha sahalardan uzak kalacağı yönündeki bu sözler, Sarı-Kırmızılı camiada endişe yaratırken, Albayrak’tan yeni bir açıklama geldi.

‘Tamamen uydurma haberler’

İspanyol gazetesine böyle bir demeci kesinlikle vermediğini dile getiren Abdurrahim Albayrak, “Ben Galatasaray’ın İkinci Başkanıyım. Öyle bir açıklama yapmak benim iş ahlakımla uyuşmaz. Falcao’nun ilk yarıyı kapattığı yönündeki haberler tamamen uydurma haberlerdir” ifadelerini kullandı.

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