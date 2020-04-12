Galatasaray'da geçen sezon sol bekteki performansı nedeniyle gönderilmesi dahi gündeme gelen Ömer Bayram, bu sezonun flaş ismi olmuştu.

Bu sezon oynadığı 22 lig maçında 10 asist yapan ve 12 gol pası bulunan Başakşehirli Edin Visca'nın ardından ikinci sırada yer alan Ömer ile sezon biter bitmez masaya oturulacak.

Sarı-Kırmızılı yönetimin başarılı orta saha oyuncusuyla 3 yıllık yeni sözleşme imzalayacağı öğrenildi.

Sarı-kırmızılılarda ilk 11'in vazgeçilmez isimlerinden biri olan ve 400 bin euro (2 milyon 930 bin TL) ile takımda en az kazanan isim olan Ömer Bayram'a 3 katı zam yapılacak.

Sarı-kırmızılılar, Ömer ile yapacağı yeni kontratı Türk lirası üzerinden gerçekleştirecek ve ücretini de 10 milyon liraya çıkaracak. Yıllık garanti ücretini üçe katlayacak olan Ömer Bayram performansının karşılığını fazlasıyla alacak.