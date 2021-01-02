Galatasaray yardımcı antrenörü Levent Şahin, Antalyaspor maçı öncesi yayıncı kuruluşa konuştu. Sözlerine yılbaşı gecesi talihsiz bir kaza geçiren Omar Elabdellaoui için çok üzgün olduklarının altını çizerek başlayan Şahin, "Omar bizim için bir futbolcudan daha farklı. Hem çok güçlü bir karakter hem de inanılmaz bir aile babası. Onun böyle olması bizi daha da etkiledi. Tek isteğimiz onun sağlığına kavuşması. Saha içerisi veya antrenmanda darbe sonucu değildi, insani bir olaydı. İnsanlardan Omar'a dua etmelerini istiyoruz. Arkadaşları bugün onun için mücadele edecek. Ellerinden geleni yapacaklar." dedi.

'Diagne antrenman eksikliği nedeniyle yok'

Ailesinde bir kişinin yeni tip koronavirüs testi pozitif çıktığı için tedbir amaçlı geçtiğimiz hafta Trabzonspor, bu hafta Antalyaspor maçının kadrosuna dahil edilmeyen Diagne'nin son durumu hakkında da bilgi veren Şahin, ''Kadromuzda eksiklerimiz var. Diagne antrenman eksikliği nedeniyle yok. Taylan da kart cezalısı. Görev verdiğimiz arkadaşlar onu en iyi şekilde yerine getirecektir." diye konuştu.