Galatasaray son dakika! Luyindama şoku yaşanıyor

Son dakika gelişmesi... Galatasaray'a bir şok da Luyindama'dan geldi. Sarı Kırmızılı ekibin başarılı stoperi Luyindama, Demokratik Kongo'nun Gambiya ile oynadığı maçın 65. dakikasında sakatlanarak oyundan çıktı.

Radamel Falcao, Florin Andone ve Ryan Babel'in ardından Fernando Muslera sakatlar kervanına katılan son isim olmuştu. Luyindama'dan gelen kötü haber ise Florya'da büyük bir şok ve şaşkınlık yarattı. Art arda gelen sakatlıkların ardından planları alt üst olan Fatih Terim'in kadroda yapacağı değişiklikler merak konusu oldu.

Babel, Muslera ve Luyindama'nın cuma günü Başakşehir'e karşı forma giyip giyemeyeceği henüz bilinmiyor.



