İtalya'nın ünlü spor haber sitesi La Gazzetta dello Sport, Galatasaray'ın sürpriz golcüsünü duyurdu!

La Gazzetta dello Sport'ta Udinese'nin Nestorovski'yi transfer edeceğini belirten haberde, Galatasaray'ın sürpriz hamlesine de yer verildi.

Bonservisi Watford'da olan ve geçtiğimiz sezon Udinese'de kiralık olarak forma giyen ve 16 karşılaşmada 6 gole imza atan Stefano Okaka'nın Galatasaray'a transfer olabileceğinin altı çizildi.

2016-17 sezonunun başında Watford'a transfer olan Okaka, Premier Lig'de şu ana kadar 36 maçta forma giydi ve 5 gol 1 asistle mücadele etti.



