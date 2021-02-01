Galatasaray'ın yeni transferi Mostafa Mohamed'in gelişi 'ordu' tarafından rötara uğramıştı. Askerlik konusunda bir evrak eksikliği nedeniyle dün gece İstanbul'da olması beklenen Mostafa Mohamed ile ilgili sorun çözüldü. Son işlemlerini halletikten sonra uçağa binen genç yıldız, İstanbul'a iniş yaptı. Genç forveti Galatasaray Futbol A Takımı’nın idari personeli karşıladı.

Sağlık kontrollerinin ardından kendisini resmen Galatasaraylı yapacak imzayı atacak olan Mohamed'in salı günü oynanacak Başakşehir maçında kadroda olması bekleniyor. Öte yandan ABD’li savunma oyuncusu DeAndre Yedlin de akşam saatlerinde İstanbul’a iniş yaptı.

Sosyal medya hesabından İstanbul yolculuğunun başladığını duyuran Mohamed, "Seyahat prosedürlerini tamamlamama yardım ettiği için Mısır Silahlı Kuvvetleri'ne teşekkür ediyorum." notunu düşmüş ve valizleriyle fotoğraf paylaşmıştı.



