Galatasaray'ın yeni transferi Mostafa Mohamed'in gelişi 'ordu' tarafından rötara uğradı. Askerlik konusunda bir evrak eksikliği nedeniyle dün gece İstanbul'da olması beklenen Mostafa Mohamed ile ilgili sorun çözüldü. Son işlemlerini halletikten sonra uçağa binen genç yıldız, bu gece İstanbul'da olacak. Sağlık kontrollerinin ardından kendisini resmen Galatasaraylı yapacak imzayı atacak olan Mohamed'in salı günü oynanacak Başakşehir maçında kadroda olması bekleniyor.

Sosyal medya hesabından İstanbul yolculuğunun başladığını duyuran Mohamed, "Seyahat prosedürlerini tamamlamama yardım ettiği için Mısır Silahlı Kuvvetleri'ne teşekkür ediyorum." notunu düştü ve valizleriyle fotoğraf paylaştı.



