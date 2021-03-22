Galatasaray son dakika haberi: Arda Turan imzayı atıyor

Geçtiğimiz günlerde Fernando Muslera ile nikah tazeleyen Galatasaray'da sıra Arda Turan'a geldi. Sarı Kırmızılı ekip, 34 yaşındaki yıldızın sözleşmesinı opsiyon devreye girmeden uzatmaya karar verdi. İtalyan gazeteci Nicolo Schira, Arda Turan'ın Galatasaray ile 1 yıllık yeni sözleşme imzalayacağını duyurdu.

Sezon başında yapılan sözleşmede, “A Takım’ın UEFA Avrupa Ligi ve Türkiye Süper Lig müsabakalarının toplamının yarısından fazlasında ilk 11’de başlaması halinde sözleşmesinin bir yıl daha uzayacağı ve 5 milyon lira garanti para alacağı belirtilen tecrübeli oyuncu, bugüne kadar 24’si lig, 1’i de Avrupa müsabakası olmak üzere 26 karşılaşmada şans buldu.

Arda Turan'ın sözleşmesindeki +1 sezonluk opsiyonun devreye girmesi için 4 maçta daha ilk 11 çıkması şart. 34 yaşındaki yıldızın sözleşmesinin opsiyonu devreye girmeden uzatılmasına karar verildi.

Fernando Muslera’nın dönmesinin ardından kaptanlığı bırakan Arda Turan, çıktığı 26 resmi maçta 3 gol, 2 asistlik bir performans sergiledi.

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