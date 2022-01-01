Galatasaray son dakika haberi: Arda Turan, antrenörlüğe göz kırptı

Galatasaray 'ın UEFA Avrupa Ligi Play-Off turunda Randers'e konuk olduğu maçta sol ayak bileğinden sakatlanan ve ligin ilk haftasında oynana Giresunspor maçında 7 dakika süre alabilen Arda Turan, hatırlanacağı üzere geçtiğimiz günlerde takımla beraber çalışmalara başlamıştı.

Yaşadığı sakatlık nedeniyle bu sezon sadece 237 dakika sahada kalabilen ve sezon sonu futbolu bırakacağı iddia edilen Turan, yaptığı sosyal medya hamlesiyle geleceğine dair ipucu verdi, antrenörlüğe göz kırptı.

Premier Lig'in 21. haftasında oynanan Arsenal-Manchester City maçını izlerken takipçileriyle maçtan bir kare paylaşan 34 yaşındaki futbolcu, gönderisine, 'Ders vakti.' notunu düştü. Tecrübeli isim bu paylaşımıyla sezon sonu Fatih Terim'in teknik ekibine katılacağı ile ilgili çıkan iddiaları güçlendirdi.

Geçen sezon 34 lig maçında, 4 gol atıp 2 asist yapan Arda Turan, bu sezon 6 karşılaşmada görev yaptı. Uzun yıllar yurt dışında görev yapmasına rağmen Galatasaray formasını en çok giyen futbolculardan biri olan Arda Turan, Sarı Kırmızılı takımla şu ana kadar 229 maça çıktı. Milli oyuncu, Galatasaray adına 48 gol kaydetti.







