Süper Lig’in 18. haftasında Galatasaray sahasında Gençlerbirliği ile karşı karşıya geldi. Mücadeleye hızlı başlayan Sarı Kırmızılılar ilk yarıyı da 4-0 önde tamamladı. İkinci yarıda da 2 gol bulan Cimbom müsabakadan 6-0 galip ayrıldı. Süper Lig’de 2018-2019 sezonunun 18. haftasında 19 Ocak 2019 tarihinde sahasında MKE Ankaragücü'nü 6-0 mağlup eden Galatasaray, yaklaşık 2 yıl sonra bir başka Ankara ekibini aynı skorla yendi. Sarı Kırmızılı ekip teknik patronu Fatih Terim, 90 dakikanın ardından yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu.

Oyuncularının hepsini tebrik eden Terim, ''Umarım televizyon başında seyreden tüm futbolseverler, bu futbolu özleyen Galatasaraylıların da bir nebze keyfi yerine gelmiştir.'' dedi ve ekledi:

"Erken gol bulmak bizim gibi takımlar için önemli avantaj. Gençlerbirliği'ne geçmiş olsun ama bu skorun ortaya çıkmasında önemli etkenlerden biri de Gençlerbirliği'nin oynama isteği. Ne olursa olsun bu önemli bir düşünce. Gençlerbirliği'ni kutluyorum oyun oynama isteğinden dolayı. Hem güzel goller oldu hem güzel aksiyonlar oldu gerek ofansta gerek defansta."

'Evet İrfan Can’ı istiyoruz. Onyekuru’yu istiyoruz'

Transfer ile ilgili açıklama yapan deneyimli hoca, İrfan Can ve Onyekuru'yu istediklerini açıkladı, ''Bir çok isim çıkıyor çoğuyla alakamız yok. Listemizi verdik, aşağı yukarı herkes biliyor. Galatasaraylılar şunu bilsin; imkanımız var da kullanmıyoruz gibi bir durum yok. Olmayan imkanla yapmaya çalışıyoruz. Evet İrfan’ı istiyoruz. Onyekuru’yu istiyoruz. Birçok isim çıkıyor, bunların çoğuyla alakamız yok. Listemizi verdik, aşağı yukarı herkes biliyor. Galatasaraylılar bilmeli ki, çok fazla imkanımız var da yapmıyoruz gibi bir durumumuz yok. Ben yönetimimizin elinden geleni yapacağına inanıyorum ve istiyorum." diye konuştu.

'Galatasaray'ın zaman zaman değişime ihtiyacı var'

"Her söylediğimiz isim alınıyor ya da biz alamıyoruz. Başkalarına scout'luk yapmaktan yorulduk. Herkes gittiği yerde başarılı olsun ama Galatasaray'ın zaman zaman değişime ihtiyacı var. "Kimseyi almadan kimseyi vermeyi düşünmüyorum teknik olarak. Ben teknik olarak diyorum ama eğer isterse Galatasaray kulüp yönetimi, Galatasaray'ın menfaatleri için ona karar verebilir, o ayrı bir konu. Ben teknik olarak söylüyorum bunu."

'Visca'ya kadar istiyorum!'

"Onyekuru'dan İrfan Can'a kadar, hatta Göksel Başkan ile oturup konuşulursa Visca'ya kadar istiyorum. Ben yeni ve başka bir Galatasaray kurabilmeyi istiyorum."

'Arda'ya yapılan kafa darbesi hiç masum değil'

"Bugün Taylan'a yapılanları sevgili Halil Umut Meler hiç olmazsa çağırsaydı. Ofsaytın devamında Muslera'nı ayağı kırıldı aynı pozisyonda. Arda'ya yapılan kafa darbesi hiç masum değil. Biz maçtan önce ve sonra bir şey söylemiyoruz diye rahatsız olmuyoruz veya bunu anlamadık değil ki. 1 saniye sonra analistler hazırlayıp önümüze koyuyorlar, insan çağırır, 'Arda'ya bakın, kafa darbesi masum mu' diye."

'Kurallar sadece bize işlemesin'

"Oyunun 1-0'ı, 0-0'ı yok. Oyun farklı devam ederken ona göre faul verelim olmaz, hayır. Kim ikaz etti, nedir ne değildir onu aramıyorum ama biraz daha dikkatli olalım. Bu kurallar önemli kurallar, sadece bize işlemesin."