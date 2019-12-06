Galatasaray son dakika! Emre Akbaba ve Lemina müjdesi

Galatasaray’da Şener Özbayraklı, Emre Akbaba ve Mario Lemina dün sabahki antrenmanın tamamında takımla birlikte çalıştı. Bu oyunculardan Lemina’nın, Alanyaspor karşılaşmasında forma giymesinde bir engel bulunmuyor. Şener ve Emre’nin maç eksiği var. Bir süredir takımla beraber çalışmalarını sürdüren Emre Akbaba’nın, Alanya maçı kadrosuna alınma ihtimali bulunuyor. Ancak son karar maç günü verilecek. Sarı-Kırmızılılar, yıldız futbolcuyu tam anlamıyla hazır olmadan riske etmek istemiyor.

Özel program uygulanıyor

Sakatlıkları süren isimlerden Babel ve Feghouli ise salonda fizyoterapistler eşliğinde çalışma yaptı. Radamel Falcao’nun tedavi süreci de devam ediyor. Bu oyuncuların Alanyaspor karşılaşmasına yetiştirilmeleri için özel programlar uygulanıyor.

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