Galatasaray son dakika! Elde kaldı Adem Büyük

Galatasaray’da hücum hattında ilk olarak Radamal Falcao, aşil tendonunda problem yaşarken, oyuncunun geri dönüş süreciyle ilgili her gün yeni bir iddia ortaya atıldı. Tedavisini İspanya’da sürdürecek olan Kolombiyalı golcü, ilk yarının son haftalarına doğru takıma katılabilecek. Falcao’dan sonra Andone de bağ yırtığı sorunu yaşadı. Öyle ki Rumen golcünün devre arasında lisansının askıya alınması gündemde. Bu iki oyuncuda yaşanan gelişme sonrası, forvet hattında Babel ile Adem’in birlikte oynaması planlanıyordu ki, bir kötü haber de Hollanda’dan geldi. Dizinde problem yaşadığı belirlenen tecrübeli futbolcu, milli takım kadrosundan çıkartıldı.

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İdman performansı rahatlatıyor

Babel’in tedavisi İstanbul’da devam edecek. 33 yaşındaki oyuncunun sağlık durumuyla ilgili net bilgi, bugünkü kontrollerin ardından verilecek. Ancak Babel’in cuma günkü Başakşehir maçına yetişmesi mümkün görünmüyor. Tecrübeli futbolcunun da sakatlanmasıyla, teknik direktör Fatih Terim’in elinde tek golcü Adem Büyük kaldı. Adem’in idmanlardaki hırslı ve mücadeleci performansı, tecrübeli hocayı bir nebze olsun rahatlatıyor.

17’lik Erencan da maç kadrosunda

Terim, her ihtimale karşın Avusturya’daki yaz kampına götürdüğü 2002 doğumlu 1.88 boyundaki forvet Erencan Yardımcı’yı da A takım idmanlarına dahil ediyor. 17 yaşındaki futbolcunun Başakşehir maçı kadrosuna alınması ve skorun gidişatına göre ikinci yarıda forma bulması bekleniyor. Erencan henüz resmi bir maçta Galatasaray forması giymedi. Bu sezon UEFA Gençlik Ligi’nde çıktığı 4 maçta ise gol atma başarısı gösteremedi.

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