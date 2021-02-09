Türkiye Futbol Federasyonu Hukuk Müşavirliği, Süper Lig'in 24. haftasında oynanan derbideki ihlaller gerekçesiyle Fenerbahçe Kulübü ve Galatasaraylı futbolcu Arda Turan’ı Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk etti. Arda Turan’ın, Fenerbahçe maçındaki hakareti nedeniyle kurula sevk edilmesine karar verildiği aktarıldı.

TFF'den yapılan açıklamada, ''GALATASARAY A.Ş. Kulübü futbolcusu ARDA TURAN'ın 06.02.2021 tarihinde oynanan FENERBAHÇE A.Ş.-GALATASARAY A.Ş. Süper Lig müsabakasındaki "hakareti" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi uyarınca 09.02.2021 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.'' ifadeleri kullanıldı.

Ne olmuştu?

Galatasaray'ın deplasmanda 1-0 kazandığı Fenerbahçe derbisinin ardından soyunma odasında yaşadığı sevincin görüntüleri sosyal medyada ortaya çıkmış ve gündeme bomba gibi düşmüştü. Etebo'nun Instagram hesabından paylaştığı görüntülerde Arda Turan ile Marcao'nun masa üzerinde zıplayarak küfürlü tezahürat yapması Fenerbahçe cephesinden büyük tepkilere yol açmıştı.

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