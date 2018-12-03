Galatasaray son 11 golün 6'sını penaltıdan yedi

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig’de filelerinde gördüğü son 11 golün 6’sını penaltılardan yedi.

03 Aralık 2018, Pazartesi 01:06
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Galatasaray son 11 golün 6'sını penaltıdan yedi

Spor Toto Süper Lig’in 14. haftasında Galatasaray deplasmanda karşılaştığı Beşiktaş’a 1-0 mağlup oldu. Ligde 16. golünü penaltıdan yiyen sarı-kırmızılılarda son maçlarda ilginç bir istatistik bulunuyor. Aslan kalesinde gördüğü son 11 golün 6’sını penaltı atışından oldu.

Galatasaray; Beşiktaş, Atiker Konyaspor, Fenerbahçe, Yeni Malataspor, Kasımpaşa ve Akhisarspor karşılaşmalarında penaltıdan gol yedi. 

Galatasaray'da ayrıca bu haftalar içinde Bursaspor maçında da aleyhinde penaltı olan çalındı fakat Fernando Muslera gole izin vermedi. 

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