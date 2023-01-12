Galatasaray sol bek transferinde genç oyuncu için teklifini yaptı!

Son Fenerbahçe galibiyetiyle Süper Lig'in zirvesinde edindiği avantajı kaybetmek istemeyen Galatasaray , belirlediği bölgelere yönelik transfer çalışmalarını sürdürüyor. Sarı-Kırmızılılarda öncelikli bölgelerden biri sol bek...

VAN AANHOLT HAYAL KIRIKLIĞI YARATTI

Kazımcan Karataş ve Emre Taşdemir'in sakatlık dönemlerinde yeniden formayı alan Patrick van Aanholt performansıyla da bir kez daha hayal kırıklığı yarattı.

Sivasspor ile oynanan maçta kötü bir performans sergileyen Hollandalı, Ankaragücü maçında da yine takımın en zayıf halkası oldu. Okan Buruk, ayrıca takım içindeki uyumsuzluğu nedeniyle de Aanholt'u kadroda düşünmüyor.

SAKATLIKLAR EKSİK BIRAKTI

Galatasaray'da Patrick van Aanholt'un sezon sonundaki etkisiz performansı sonrası sol bekte yerli isimlere dönülmüştü. Kazımcan Karataş'ın sakatlık sorunlarının ardından Emre Taşdemir, rotasyona geri döndü.

İki yerli oyuncu da sol bekte iyi performanslar sergilemelerine rağmen devam eden sakatlık problemleri, bu bölgeye transferi öncelik haline getirdi.

GÜRAY VURAL HABER BEKLİYOR

Sol bek transferi doğrultusunda 3 aday üzerinde yoğunlaşan Galatasaray, bu isimlerden Güray Vural'la her konuda anlaştı. Antalyaspor forması giyen 34 yaşındaki futbolcu, imza için menajerinden haber beklediğini söyledi.

Diğer taraftan Aziz Behich ve Uğur Çiftçi için de girişimlerini sürdüren Sarı-Kırmızılılar, ara transferin açılmasıyla birlikte sol beke bir yerli takviyesi yapacak. Hollandalı futbolcu Van Aanholt'la ise yolların ayrılması için görüşmeler devam ediyor. Tecrübeli futbolcunun kontratının, alacaklarına karşılık feshedilmesi planlanıyor. Yeni sol bekle birlikte, Kazımcan Karataş ve Emre Taşdemir'in forma savaşı vermesi bekleniyor.

UĞUR ÇİFTÇİ HAMLESİ

Yerli sol bek arayışlarını olan Galatasaray Sivasspor forması giyen Uğur Çiftçi için görüşmelerini sürdürüyor. Sarı-Kırmızılı takım bu transfer için para + takas önerisinde bulundu. Galatasaray Sivasspor’a bir miktar para ve Emre Taşdemir'i bonservisiyle verecek.

ÇALIMBAY: GALATASARAY İLE %90 ANLAŞTIK

Duruma ilişkin Ajansspor'a açıklamalarda bulunan Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, "Uğur Çiftçi'nin transferi için Galatasaray'la %90 anlaştık. Uğur da gitmek istiyor, biz de uygun şartlarda müsaade ettik. Galatasaray'dan Emre Taşdemir de gelecek. Yusuf Demir için konuştuk ancak net bir durum yok. Santrfor transfer edeceğiz" ifadelerini kullandı.

UZAKLARDA SÜRPRİZ ATAK

Galatasaray, sol bek transferi konusunda bir isim için daha girişimlerde bulunuyor. Sarı-Kırmızılılar, Santos Laguna forması giyen Omar Campos'u kadrosuna katmak istiyor.

21 YAŞ ALTI KURALINA UYUYOR

Yabancı kuralında sıkıntı yaşamamak adına yerli oyunculara yönelen Galatasaray, Türkiye Futbol Federasyonu'nun 21 yaş altı oyuncular konusunda tanıdığı haktan faydalanmak adına Omar Campos transferine yönelmiş durumda.

Santos Laguna forması giyen Meksikalı oyuncunun 20 yaşında olması, bu noktada Galatasaray'a avantaj sağlıyor.

İŞTE YAPILAN TEKLİF

İspanyol basınından La Voz de Asturias'ın haberine göre Galatasaray, Meksikalı oyuncu için teklifini yaptı. Sarı-Kırmızılılar, Santos Laguna'ya 4 milyon Euro önerdi.

İLK TEKLİFE RET

Galatasaray'ın 20 yaşındaki sol bek için yaptığı 4 milyon Euro'luk teklif, Meksika ekibi tarafından kabul görmedi. Santos Laguna, Omar Campos'un bonservisi için açılış fiyatını 7 milyon Euro olarak belirlemiş durumda.

AVRUPA'DA OYNAMAK İSTİYOR

Transfer söylentileri sonrası AS Mexico'ya konuşan Campos, Avrupa'da oynamak istediğini dile getirdi. Potansiyel duraklarından birinin İspanya olabileceğini aktardı ki genç oyuncuya İspanya'dan da bir talip bulunuyor.

GIJON PEŞİNDE

Omar Campos ile Galatasaray dışında Sporting Gijon da ilgileniyor. İspanya LaLiga 2'de mücadele eden Sporting Gijon'un oyuncunun potansiyel yeni adreslerinden biri olabileceği belirtilmekte.