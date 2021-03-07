Süper Lig'in 29. haftasında Sivasspor ile 2-2 berabere kalan Galatasaray, kritik 2 puan kaybı yaşadı ve şampiyonluk yarışında ağır yara aldı. Fatih Terim'in ekibi, 2 haftada yaşadığı 5 puan kaybıyla liderliği Beşiktaş'a kaptırdı, Siyah Beyazlı ekibin 2 puan gerisinde kaldı.

Sivasspor'un 2. golünü atan ve Galatasaray savunmasına zor anlar yaşatan Boyd, Yiğidolar'ın aldığı 1 puanda kritik rol oynadı. Maçın ardından yayıncı kuruluşa konuşan ABD'li oyuncu, ''Bugün çok önemli bir maçtı, Beşiktaş için de önemliydi. Sivasspor'a puan kazandırdık. Gol attığım için mutluyum. Hem Sivasspor'a hem de Beşiktaş'a yardım ettiğim için çok mutluyum. dedi.

90 dakikanın sona ermesinin ardından Beşiktaş'ın yıldızı Josef de Souza'dan flaş bir paylaşım geldi. Josef, Sivasspor'da kiralık olarak forma giyen ve bonservisi Beşiktaş'ta bulunan Tyler Boyd ile birlikte olduğu fotoğrafı sosyal medyadan paylaştı. Josef'in bu gönderisi, sosyal medyada geniş yankı uyandırırdı, Galatasaray taraftarının tepkisini çekti.







