Galatasaray-Sivasspor maçına ilgi düşük

Sivasspor ile cuma akşamı oynanacak maçın biletleri satışa sunulurken, şu ana kadar taraftarların beklenen ilgiyi göstermediği belirlendi.

Bunun sebebi ise birçok taraftarın, salı günü Real Madrid’le oynanacak Şampiyonlar Ligi maçını beklemesi.