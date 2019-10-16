Galatasaray-Sivasspor maçına ilgi düşük

Galatasaray'ın Sivasspor ile cuma akşamı oynayacağı maçın biletleri satışa sunuldu. Şu ana kadar taraftarların beklenen ilgiyi göstermediği öğrenildi.

16 Ekim 2019, Çarşamba 06:26
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Galatasaray-Sivasspor maçına ilgi düşük

Sivasspor ile cuma akşamı oynanacak maçın biletleri satışa sunulurken, şu ana kadar taraftarların beklenen ilgiyi göstermediği belirlendi.

Bunun sebebi ise birçok taraftarın, salı günü Real Madrid’le oynanacak Şampiyonlar Ligi maçını beklemesi.

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