Son haftalarda saha içinden çok saha dışındaki olaylarla uğraşan Galatasaray , odak noktasını Süper Lig'e değil Türkiye Kupası'na çevirmiş olan Sivasspor 'u konuk ederken siz de bu mücadelenin heyecanını Tek Maç ve Canlı Bahis seçenekleriyle Misli.com’da yaşayabileceksiniz.

Son 4 lig maçının 3'ünü gol yemeden kazanan Galatasaray, saha içinden ziyade saha dışındaki mevzularla daha çok ilgilendiği bir dönemden geçiyor. Burak Elmas Yönetimi ibra edilmemiş ve sarı-kırmızılı kulüp yeniden seçim sürecine girmişti ancak İstinaf Mahkemesi'nin seçimli genel kurulu iptal etmesinin ardından camiada büyük bir belirsizlik hakim oldu. Saha içine dönecek olursak; Brezilyalı stoper Marcao cezalı. Stoperde "Alpaslan Öztürk & Victor Nelsson" ikilisini izleyeceğiz. Son 2 lig maçında ön liberodaki performansı beğeni toplayan Erick Pulgar, ilk 11'deki yerini kaybetmeyecektir. Pulgar'ın orta alandaki partnerleri Berkan Kutlu ve Alexandru Cicaldau olacak. Önce ceza, sonra sakatlık derken bir süredir ilk 11'den uzak olan Mostafa Mohamed artık tamamen hazır, Mısırlı golcüyü hücum merkezinde izleyeceğiz. Mohamed'e kanatlardan desteği Kerem Aktürkoğlu ve Ryan Babel verecek.

Geçtiğimiz hafta Alanyaspor 'u yenip 34 haftada 45 puana ulaşan Sivasspor, Türkiye Kupası yarı final ilk maçında da rakibini deplasmanda 2-1 yenip rövanş öncesi büyük avantaj elde etmişti. Süper Lig'i bir kenara bırakıp kupaya odaklanmaları olası, TD Rıza Çalımbay da bunu destekler nitelikte; "Kupadaki rövanş maçı Sivas’ın tarihi açısından çok önemli. Final oynamak, inşallah finali de kazanıp Türkiye Kupası'nı almak bizim en büyük hedeflerimizden birisi..." açıklamasında bulundu. Yiğidolar'ın İstanbul kafilesinde sakatlığı bulunan Leke James dışında eksik bulunmuyor. Orta üçlüde "Kerem Atakan Kesgin, Hakan Arslan & Fayçal Fajr" izleyeceğiz. Gole en yakın isim Mustapha Yatabare olacak; bir kanatta Max Gradel, diğerinde Erdoğan Yeşilyurt forma giyecek.

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- Galatasaray'ın ligdeki son 4 maçının tamamı "2.5 ALT" bitti. (4 maç - 7 gol)

- Sivasspor'un deplasmanda oynadığı son 3 lig maçının tamamında "karşılıklı gol" izledik.

MİSLİ.COM ÜYELERİ NE OYNUYOR?

Tek Maç fırsatıyla iddaa bülteninde yer alan bu Süper Lig karşılaşmasını kuponlarına alan Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih "Galatasaray kazanır" oldu! %32'lik kesim son haftalarda sonuç odaklı oynayıp 3 puanları toplayan sarı-kırmızılı takımdan taraftarı önünde de galibiyet bekliyor... %13'lük kesim ise "2.5 ÜST" tercihini kuponlarına eklemiş ve karşılaşmada en az 3 gol izleyeceğimizi düşünüyor.