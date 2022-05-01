Galatasaray Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Süper Lig'in son 2 haftasında vedası kesinleşen Yeni Malatyaspor ve Altay'ı mağlup eden Galatasaray , 3'te 3 yapma hedefiyle bugün Sivasspor 'u konuk ediyor. Ligin ilk yarısında mağlup olduğu Yiğido'yu bu kez devirmek isteyen Sarı-Kırmızılı ekipte, teknik direktör Torrent yine tercihini tecrübeden yana kullanarak 3 puana ulaşmayı planlıyor. İleri uçta Gomis'i kullanması beklenen Torrent, kanatlarda Kerem ile Babel'i kullanacak. Orta sahayı güçlü tutmayı düşünen Torrent, Pulgar, Berkan ve Taylan üçlüsüyle hem Sivas'ı durdurmanın hem de hücumları organize etmenin hesapları içinde.

Galatasaray Sivasspor maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Süper Lig'in 35. haftasında saat 20:30'da Nef Stadı'nda oynanacak Galatasaray - Sivasspor maçını Kadir Sağlam yönetecek. beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak karşılaşmanın canlı anlatımı ve tüm detaylar fanatik.com.tr'de olacak.

Galatasaray Sivasspor maçı muhtemel 11'i

Galatasaray: Muslera, Boey, Alpaslan, Nelsson, Aanholt, Pulgar, Taylan, Berkan, Babel, Gomis, Kerem

Sivasspor: Muammer, Ahmet Oğuz, Goutas, Camara, Ziya, Hakan, Ulvestad, Fajr, Erdoğan, Yatabare, Gradel

Marcao'nun yerine Alpaslan

Sakatlığı bulunan Omar'ın yerine sağ bekte Boey'nin şans bulması beklenirken, solda Aanholt, savunmanın göbeğinde ise kart cezalısı Marcao'nun yokluğunda Alpaslan ile Nelsson'un görev alacağı tahmin ediliyor. Kale ise yine Muslera'ya emanet. İspanyol kaleci Pena'nın da sakatlığı sebebiyle kadroda olmayacağı bildirildi.

Evdeki ruh geri dönüyor

Kendi evindeki başarı grafiği bu sezon geçmiş yılların aksine dibe vuran Galatasaray, son haftalarda toparlandı. Sarı-Kırmızılı ekip, iç sahadaki son 4 lig maçını da kazanmayı başardı. Bu periyotta Rize, Beşiktaş , Karagümrük ve Yeni Malatya'yı mağlup eden Cim Bom, bugün de Sivas karşısında seriyi sürdürmenin peşinde.

Feghouli bu kez kadroya

Hafta boyunca takımla tüm antrenmanlara katılan Feghouli, dünkü idmanda da kazanan ekipte yer aldı. Tecrübeli futbolcunun, Sivasspor karşısında kadroya alınacağı, ancak büyük ihtimalle maça yedek kulübesinde başlayıp, ikinci yarıda oyuna dahil olacağı bildirildi.

Gol yükü Gomis'te

Geri döndükten sonraki 10 lig maçında 5 gol atan ve 3 haftadır fileleri havalandıramayan Gomis, Sivasspor karşısında Galatasaray'ın skor yükünü üstlenecek. Torrent'in son taktik provada, Mohamed ve Halil yerine yine tercihini Gomis'ten yana kullandığı öğrenildi.

Galatasaray: 19 Sivasspor: 6

Lig tarihinde Galatasaray ve Sivasspor, daha önce 31 kez karşı karşıya geldi. Aslan, 19 kez sahadan galip ayrılırken, Yiğido 6 defa kazandı, 6 mücadele berabere sonuçlandı. Galatasaray'ın 66 golüne Sivasspor 40 golle cevap verdi.

4 futbolcu ceza sınırında

Galatasaray'da 4 oyuncu, bugün Sivasspor karşısına ceza sınırında çıkacak. Muslera, Aanholt, Babel ve Emre Kılınç, bugün kart görmeleri hailnde haftaya Başakşehir deplasmanında forma giyemeyecekler.

Sivasspor'da tek eksik

Konuk ekip Sivasspor'da sakatlığı bulunan Leke James dışında eksik yok. Dün akşam saatlerinde İstanbul'a gelen Kırmızı-Beyazlılar, otelde kampa girerek maç saatini beklemeye koyuldu.