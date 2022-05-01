Galatasaray - Sivasspor maçı (CANLI)
Galatasaray, seçim tartışmaları ve belirsizliğin gölgesinde sahaya iniyor. Sarı-Kırmızılı ekip, ligin ilk yarısında mağlup olduğu Sivasspor'u konuk ediyor. İki haftadır üst üste galip gelen Aslan, seriyi 3 maça çıkarmak için mücadele edecek. Peki Galatasaray Sivasspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? Maçla ilgili tüm detaylar haberimizde. Karşılaşmanın başlama düdüğü çaldı.
Süper Lig 'in son 2 haftasında vedası kesinleşen Yeni Malatyaspor ve Altay'ı mağlup eden Galatasaray , 3'te 3 yapma hedefiyle bugün Sivasspor 'u konuk ediyor. Ligin ilk yarısında mağlup olduğu Yiğido'yu bu kez devirmek isteyen Sarı-Kırmızılı ekipte, teknik direktör Torrent yine tercihini tecrübeden yana kullanarak 3 puana ulaşmayı planlıyor.
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GALATASARAY - SİVASSPOR MAÇI CANLI
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Galatasaray Sivasspor maçı saat kaçta, hangi kanalda?
Süper Lig'in 35. haftasında saat 20:30'da Nef Stadı'nda oynanan Galatasaray - Sivasspor maçını Kadir Sağlam yönetiyor. beIN Sports 1'den naklen yayınlanan karşılaşmanın canlı anlatımı ve tüm detaylar fanatik.com.tr'de.
Galatasaray Sivasspor maçı 11'i
Galatasaray: Muslera, Boey, Semih Kaya, Nelsson, Van Aanholt, Pulgar, Taylan Antalyalı, Emre Kılınç, Babel, Kerem Aktürkoğlu, Gomis.
Sivasspor: Ali Şaşal, Ahmet, Appindangoye, Caner Gaziosmanpaşa, Uğur Çiftçi, Hakan Arslan, Ulvestad, Fajr, Erdoğan Yeşilyurt, Gradel, Yatabare.