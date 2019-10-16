Florya Metin Oktay Tesisleri Jupp Derwall Antrenman Sahası’ndaki antrenmana ısınma hareketleriyle başlandı.

Antrenmanın ana bölümünde 19 Yaşaltı Takımı ile 11’e 11 taktik çalışma gerçekleştirildi.

Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

Radamel Falcao ve Mario Lemina, fizyoterapistler eşliğinde özel bir çalışma yaptı.

Christian Luyindama, kendisi için hazırlanan program dâhilinde kondisyona ve saha adaptasyonuna yönelik özel bir çalışma gerçekleştirdi.

Emre Akbaba, kendisi için hazırlanan özel program dâhilinde salonda kuvvete ve sahada topla adaptasyona yönelik bir çalışma uyguladı.

Galatasaray, Demir Grup Sivasspor karşılaşmasının hazırlıklarını yarın saat 17.30’da Florya Metin Oktay Tesisleri’nde yapacağı antrenmanla tamamlayarak mücadele öncesi kampa girecek.