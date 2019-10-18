Galatasaray – Sivasspor canlı izle (GS – Sivas canlı yayın)

Galatasaray, Süper Lig'in 8. haftasında Demir Grup Sivasspor'u konuk ediyor.

Son 3 haftadır kazanamayan Galatasaray, taraftarı önünde Sivasspor'u yenerek galibiyet hasretini bitirmek istiyor. Rıza Çalımbay yönetiminde muhteşem bir sezon geçiren Sivasspor da son haftalardaki çıkışını Galatasaray maçında sürdürmek istiyor.

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Maç başladı.

5. dakikada Galatasaray, sağ kanattan etkili geldi. Emre Mor'un sağ çizgiye açtığı topta Şener, topu içeri ortaladı. Ryan Babel'in altı pastan yaptığı kafa vuruşu üst direğe çarparak dışarı gitti.

8. dakikada Luyindama'nın savunma arkasına attığı uzun pasta Ryan Babel, kafayla topu Andone'ye indirmek istedi ama top kaleci Samassa'da kaldı.

Sivas gole çok yaklaştı!

14. dakikada Sivasspor, Emre Kılınç'ın pasında Mert Hakan Yandaş ile gole çok yaklaştı. Ceza sahası içinde sol çaprazda önü boş durumdayken topla vuruşan Mert Hakan'ın uzak direğe vuruşunu Muslera çıkardı.

17. dakikada Sivasspor, yine Mert Hakan ile etkili geldi. Savunmanın arkasına hareketlenen oyuncunun içeri çevirdiği top, savunmaya çarpıp Luyindama'nın önünde kalsa da topu kazanan Sivassporlu Fernando'nun dönerek yaptığı vuruş, üstten dışarı gitti.

Sivas'tan bir büyük tehlike daha

20. dakikada Sivasspor, yine Mert Hakan ile karşı karşıya bir pozisyon yakaladı. Oyuncunun vuruşu Muslera'dan döndükten sonra tekrar topu alan Mert Hakan, topu içeri çevirdi ve Muslera kalesinde yokken Fernando'nun yaptığı vuruş direkten döndü. Direkten dönen topun sonrasında Emre Kılınç ve Hakan Arslan'ın vuruşları savunmadan döndü.

Andone'den muhteşem gol!

GOL | 22. dakikada Sivasspor'un üst üste atakları sonrası Andone ile kontratak şansı yakalayan Galatasaray, Rumen oyuncu Caner Osmanpaşa'dan sıyrılıp ceza sahası dışı sol çaprazından yaptığı çok şık bir vuruşla topu ağlara gönderdi.

SARI KART | Galatasaray'da Luyindama, 24. dakikada Emre Kılınç'a yaptığı müdahale sonrası karşılaşmanın ilk sarı kartını gördü.

25. dakikada Sivasspor sol kanattan Uğur Çiftçi ile tehlikeli olabilecek bir atak geliştirdi. Uğur'un ceza sahasına yaptığı ortayı son anda Ömer Bayram engelledi.

30. dakikada Andone, savunmanın arkasında topla buluştu. Rumen oyuncunun ceza sahası sağ çaprazından yaptığı vuruş farklı şekilde auta gitti.

SARI KART | Sivasspor'da 31. dakikada Fernando, hakeme gösterdiği tepki nedeniyle sarı kart gördü.

SARI KART | Sivasspor'da Yatabare, hakeme yönelik itirazları nedeniyle 32. dakikada sarı kart gördü.

Babel ile ikinci gol şansı...

33. dakikada Galatasaray, Ryan Babel ile gole çok yaklaştı. Andone'nin presiyle kazandığı top, Emre Mor'un önünde kaldı. Emre'nin sol kanada Babel'e verdiği topla Hollandalı oyuncu kalesi Samassa ile karşı karşıya kaldı. Kaleciden sıyrılmaya çalışan Babel'in vuruşu Sivas, savunmasından döndü.

35. dakikada Sivasspor, tehlikeli olabilecek bir noktadan Mert Hakan Yandaş ile serbest vuruş kullandı fakat top yandan dışarı gitti.

40. dakikada Galatasaray'da Ömer Bayram'ın sol çaprazdan kullandığı serbest vuruşta Luyindama ceza sahası içinde kafa vuruşunu yaptı. Top kaleci Samassa'da kaldı.

PENALTI | 41. dakikada Florin Andone, ceza sahası içine sol çaprazdan girerken Appindangoya tarafından yerde bırakıldı ve Ali Palabıyık, penaltı noktasını gösterdi.

GOL | Penaltı için topun başına gelen Florin Andone, 42. dakikada kendisinin ve takımının ikinci golünü attı.

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Galatasaray - Sivasspor ilk 11'ler

Galatasaray: Muslera, Şener, Luyindama, Marcao, Emre Taşdemir, Nzonzi, Ömer, Belhanda, Babel, Emre Mor, Andone

Galatasaray'ın yedekleri: Okan, Ahmet, Seri, Adem, Selçuk, Donk, Yunus, Jimmy, Taylan, Nagatomo

Sivasspor: Samassa, Marcelo Goiano, Appindangoye, Caner, Uğur Çiftçi, Hakan Arslan, Isaac Cofie, Mert Hakan Yandaş, Emre Kılınç, Fernando, Yatabare

Sivasspor'un yedekleri: Muammer Yıldırım, Ziya Erdal, Paul Papp, Fatih Aksoy, Abdou Razack Traore, Armin Derlek, Erdoğan Yeşilyurt, Arouna Kone, Hugo Vieira

Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, neşteri vurdu ve büyük bir revizyona gitti. Galatasaray, Süper Lig'in 7. haftasında Gençlerbirliği ile deplasmanda 0-0 berabere kalırken Terim, kadrodaki oyunculara ilişkin çok önemli açıklamalar yapmıştı.

Tecrübeli çalıştırıcı, oynanan kötü futbola isyan ederken bazı oyuncular için önemli kararlar alınacağını vurgulayıp şunları söylemişti:

"Performans ile ilgili çok söyleyebileceğim şey var. Bu kadar doğru işler yapmayan bir Galatasaray beklemiyorum. Arkadaşlarımızın daha dikkatli olması gerekiyor. Böyle lakayıt, böyle vurdumduymaz, böyle istediği gibi... Ne ben müsaade ederim, ne Galatasaray'ın kültürü buna müsaade eder. Biraz fazla uzadı bu iş. Üzgünüm, hiç hoşuma gitmedi bu iş. Galatasaraylılar savaşan bir takım görecektir. Bu isim olmayabilir. İsim olup da, cisim yoksa zaten bir işe yaramaz. Galatasaraylılara Ocak'ta ne olacak, Ocak'a kadar ne olacak, izah edeceğim. Böyle bir şey yok! Belki ben yüreğini koyacak çocukları koymalıydım, burada kendime önemli bir eksi puan yazıyorum. Galatasaray forması giyenlerin böyle bir şeye hakkı yok."

MAÇ ÖNCESİ NOTLAR

Ligde yaptığı 7 maçta 2 galibiyet, 4 beraberlik ve 1 yenilgi yaşayan sarı-kırmızılı ekip, topladığı 10 puanla haftaya 10. sırada girdi.

Sezona iyi başlayan Demir Grup Sivasspor ise 7 mücadelede üçer galibiyet ve beraberlik, 1 yenilgiyle 12 puan topladı ve averajla ikinci sırada yer buldu.

Sarı-kırmızılılarda önemli eksikler

Galatasaray, Sivasspor mücadelesinde bazı önemli futbolcularından yararlanamayacak. Sarı-kırmızılı ekipte sakatlıkları bulunan Radamel Falcao, Christian Luyindama ve Mario Lemina'nın kırmızı-beyazlı takıma karşı forma giymesi beklenmiyor. Ligin 7. haftasındaki Gençlerbirliği mücadelesinde sarı kart görerek cezalı duruma düşen Mariano Filho da Sivasspor'a karşı sahadaki yerini alamayacak.

Üç futbolcu sarı kart ceza sınırında

Galatasaray'da üç futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Sarı-kırmızılı takımda Younes Belhanda, Marcao ve Ömer Bayram, yarınki karşılaşmada sarı kart görmeleri durumunda, ligin 9. haftasındaki Beşiktaş derbisinde forma giyemeyecek.

İç sahada bileği bükülmüyor

Galatasaray, Süper Lig'de sahasında uzun zamandır yenilmiyor. Ligde Türk Telekom Stadı'nda son yenilgisini 2016-2017 sezonunun 30. haftasında, 6 Mayıs 2017'de 3-1'lik skorla Kasımpaşa karşısında yaşayan sarı-kırmızılı ekip, sonrasında çıktığı 39 müsabakada mağlup olmadı. Söz konusu süreçte 32 galibiyet alan Galatasaray, 7 mücadeleden ise beraberlikle ayrıldı. Süper Lig'de mevcut sahasındaki en uzun süreli yenilmezlik serisinin sahibi olan sarı-kırmızılı ekip, 39 müsabakada 103 puan topladı.

Yenilmezlik serisinde 100. gol yakın

Galatasaray, Demir Grup Sivasspor mücadelesinde, 39 maçtır süren iç saha yenilmezlik serisindeki 100. golünü atmaya çalışacak. Sarı-kırmızılı takım, ligde devam eden iç saha yenilmezlik serisinde gol bulmakta sıkıntı yaşamadı. Söz konusu dönemde 99 kez fileleri havalandıran Galatasaray, hem yenilmezlik serisini 40 maça taşımak hem de bu dönemdeki gol sayısını 100 veya üzerine çıkarmak için mücadele edecek. Galatasaray, bu dönemde kalesinde ise sadece 23 gol gördü.

Zorlu fikstüre giriyor

Galatasaray, Demir Grup Sivasspor maçıyla başlayan 23 günlük süreçte zorlu müsabakalara çıkacak. Süper Lig'de Sivasspor'u konuk edecek Galatasaray, sonrasındaki 23 günlük dönemde 5 zorlu maç daha yapacak.

Sarı-kırmızılı takım, 22 Ekim'deki UEFA Şampiyonlar Ligi maçında İspanya'nın Real Madrid takımını ağırlayacak. Ardından lige dönecek Galatasaray, 27 Ekim'de Vodafone Park'ta Beşiktaş'la, 1 Kasım'da ise Türk Telekom Stadı'nda Çaykur Rizespor'la karşılaşacak. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 6 Kasım'da Real Madrid'e konuk olacak Galatasaray'ın 6 maçlık zorlu trafiği, 9 Kasım'da Gaziantep FK ile deplasmanda oynanacak lig müsabakasıyla sona erecek.

Galatasaray ile Sivasspor 27. randevuda

İki takım arasında Sivasspor'un Süper Lig'e yükseldiği 2005-2006 sezonuyla başlayan rekabette geride kalan 26 maçtan 17'sini sarı-kırmızılılar, 5'ini kırmızı-beyazlılar kazandı, 4 maç da berabere sonuçlandı. Lig maçlarında Galatasaray'ın 57 golüne, Sivasspor 32 golle yanıt verdi. Geçen sezonun ilk yarısında İstanbul'daki müsabakayı Galatasaray 4-2 kazandı, ikinci devre Sivas'taki maçtan ise ev sahibi ekip 4-3 galip ayrıldı.

Galatasaray evinde puan kaybetmedi

Galatasaray, Sivasspor'a evinde puan yitirmedi. İki takım arasında İstanbul'da yapılan 13 lig maçında da Galatasaray galip geldi. Sivas ekibi rakibine deplasmanda 10 gol atabildi, kalesinde ise 32 gol gördü.