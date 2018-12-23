Galatasaray-Sivasspor (CANLI)

Süper Lig'de 4 haftadır kazanamayan Galatasaray ilk yarının son hafta maçında sahasında son haftaların formda takımı Sivasspor'u konuk ediyor. Fatih Terim yönetimindeki Galatasaray ilk yarıya moralli tamamlamak için Sivasspor'u eli boş göndermek istiyor. Hakan Keleş yönetiminde fırtınalar estiren Sivasspor ise çıkışını Galatasaray deplasmanında sürdürmek istiyor. Galatasaray'da başarılı savunma oyuncusu Serdar Aziz, mide bulantısı ve halsizlik şikayetleri nedeniyle Sivasspor maçı kadrosundan çıkarıldı.

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Mücadelede 2. yarı oynanıyor

Mücadelenin ilk 5 dakikalık bölümünde Galatasaray, oyuna hakim olmaya çalıştı. Ancak bunu tam anlamıyla sağlayamadı. Sivaspor ise kaptığı topla hızlı bir şekilde rakip kaleye gitmeye çalışan bir görüntü sergiledi.

7. dakikada Galatasaray önemli bir ataktan Eren ile yararlanamadı. Feghouli sağ kanatta topla buluştu. Ortasında Eren Derdiyok rakibiyle yükseldi. Top kaleye paralel bir şekilde gitti ve Sarı Kırmızılı ekip önemli bir pozsiyondan yararlanamadı.

Robinho golü atan isim oldu

Mücadelenin 9. dakikasında Sivasspor Robinho ile 1-0 öne geçti. Brezilyalı yıldız futbolcu, hafta içinde yaptığı açıklamadan sonra 9. dakikada fileleri bulmayı başardı. Galatasaray savunmasının açığını iyi yakalayan Douglas topu Robinho ile buluşturdu. Yıldız futbolcu kaleci Muslera ile karşı karşıya kalınca topu ağlara göndermekte hiç zorluk çekmedi. Galatasaray'ın Sivasspor karşısında kalesine gelen ilk top gol oldu.

Robinho'nun golünden sonra Galatasaraylı taraftarlar sahaya yabancı madde attı. Yıldız futbolcu bu duruma sinirlendi ve yabancı maddeyi alarak hakeme verdi.

Onyekuru, rakibinden vücut hareketiyle sıyrıldı ve ceza sahasına çevirdi. Bu pozisyonda Belhanda yerde kaldı.

Eren skoru eşitledi

20. dakikada Galatasaray Galatasaray, Halil Umut Meler'in VAR monitöründen Belhanda'nın yerde kaldığı pozisyonu izlemesinin ardından penaltı kazandı. Belhanda'yı yerde bırakan Uğur Çiftçi, sarı kartla cezalandırıldı. Topun başına geçen Eren Derdiyok kaleci ile topu farklı köşelere yollayarak skoru 1-1'e getirdi. Eren Derdiyok, bu sezon Süper Lig'deki 13. maçında 7. golünü kaydetti.

23. dakikada Galatasaray'da Mariano rakibine yaptığı sert hareket sonrası sarı kartı gören isim oldu.

27. dakikada Sivasspor yine Galatasaray savunmasında açık bulmayı başardı. Robinho'nun ara pasında soldan içeriye kateden Emre Kılınç topla buluştu. Genç futbolcunun çarprazdan şutu yan ağlarda kaldı.

Feghouli Galatasaray'ı öne geçirdi

30. dakikada Feghouli Galatasaray'ı 2-1 öne geçiren golü kaydetti. Ndiaye, savunmadan seken topta üst üste yaptığı iki çalımla Feghouli'ye pasını ulaştırdı. Sağ çaprazda kaleciyle karşı karşıya kalan Feghouli, sert ve düzgün bir vuruşla topu ağlarla buluşturdu.

Mücadelenin 35. dakikasında Onyekuru'nun taşıdığı topta Belhanda, Fernando'ya pas istasyonu oldu. Fernando'nun sert şutu farklı bir şekilde dışarı çıktı.

Yine Douglas yine Robinho

41. dakikada Brezilyalı Robinho hem kendisinin hem de takımının 2. golünü atarak skoru 2-2'ye getirdi. Douglas'ın pasında ceza yayı üstünde topla buluşan Robinho, müthiş bir plaseyle topu ağlarla buluşturdu.İlk golde de bu ikili golü yaratan isimler olmuştu. Sivasspor Brezilyalıları ile Galatasaray'a karşı direndi bu dakikaya kadar.

45+4. dakikada Galatasaray gole yaklaşan ekip oldu. Onyekuru ceza sahası içinde topla buluştu. Genç futbolcunun şutunda Sivasspor savunması araya girince topa kalenin üstünden kornere gitti.

İlk yarıda başka pozisyon olmayınca hakem Halil Umut Meler devreyi bitiren düdüğü çaldı.

Mücadelenin 2. yarısına her iki ekip de oyuncu değişikliği yapmadan başladı.

Karşılaşmanın 50. dakikasında Sivasspor uzak mesafeden Galatasaray yarı sahasında bir serbest vuruş kazandı. Gabriel Torje topun başına geçti. Tecrübeli futbolcunun denemesi Muslera'nın kontrolünde üstten auta gitti.

51. dakikada Galatasaray golü attı ancak Halil Umut Meler ofsayt gerekçesi ile golü saymadı. VAR kontrolü sonrası hakem golü verdi. Skor şimdi 3-2 Galatasaray tekrardan öne geçti.

Maçın 11'leri

Galatasaray: Muslera, Mariano, Maicon, Ozan, Nagatomo, Fernando, Ndiaye, Belhanda, Feghoul, Onyekuru, Eren

Demir Grup Sivasspor: Tolgahan, Douglas, Bjarsmyr, David Braz, Uğur, Ndinga, Hakan Arslan, Torje, Robinho, Emre Kılınç, Muhammet Demir

Maçtan notlar

Spor Toto Süper Lig’in 17. haftasında Demir Grup Sivasspor’u konuk eden Galatasaray, bu kulvardaki son maçına göre kadroda 2 değişiklikle sahaya çıktı.

Süper Lig’de geçen hafta Medipol Başakşehir ile oynanan maça ilk 11’de başlayan futbolculardan Garry Rodrigues yedeğe çekilirken, Serdar Aziz ise kadroda yer almadı.

Demir Grup Sivasspor karşılaşmasında bu futbolcuların yerine Maicon Roque ile Younes Belhanda ilk 11’de görev yaptı.

Galatasaray maça Fernando Muslera, Mariano Filho, Maicon Roque, Ozan Kabak, Yuto Nagatomo, Fernando Reges, Badou Ndiaye, Sofiane Feghouli, Younes Belhanda, Henry Onyekuru ve Eren Derdiyok ile başladı.

Ev sahibi takımın yedek kulübesinde ise Garry Rodrigues’in yanı sıra İsmail Çipe, Ahmet Çalık, Selçuk İnan, Sinan Gümüş, Martin Linnes, Ryan Donk, Ömer Bayram, Mustafa Kapı ve Muğdat Çelik bulundu.

Serdar Aziz kadrodan çıkartıldı

Galatasaraylı futbolcu Serdar Aziz yaşadığı rahatsızlık nedeniyle müsabakanın kadrosundan çıkartıldı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Serdar Aziz’in maç öncesinde mide bulantısı ve halsizlik şikayetleri nedeniyle kadrodan çıkartıldığı bildirildi.

Belhanda formasına kavuştu

Galatasaray’da sakatlığı geçen Younes Belhanda, Süper Lig’de 4 maç aradan sonra forma giydi.

Faslı futbolcu, milli takımında yaşadığı sakatlık sonrası ligdeki Atiker Konyaspor, Beşiktaş, Çaykur Rizespor ve Medipol Başakşehir müsabakalarında görev alamamıştı.

Belhanda ile aynı dönemde sakatlık geçiren Sinan Gümüş de Demir Grup Sivasspor maçında yedek kulübesinde yer alarak sahalara dönüş yaptı.

Sivasspor’da tek değişiklik

Demir Grup Sivasspor’da teknik direktör Hakan Keleş, kadroda tek değişiklik yaptı.

Hakan Keleş, geçen hafta MKE Ankaragücü’nü 4-0 yendikleri maça ilk 11’de başlayan Serhiy Rybalka’yı yedeğe çekerken, Galatasaray karşısında bu futbolcunun yerine Gabriel Torje’yi sahaya sürdü.



