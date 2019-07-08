Galatasaray, Silas Wamangituka transferi için Liverpool ile yarışıyor!

Yeni sezon öncesi Mbaye Diagne'yi göndererek yeni bir golcü almanın planlarını yapan Galatasaray'da sürpriz bir isim gündeme geldi. Fransa'da yayım yapan Le Parisien gazetesi, Sarı Kırmızılı kulübün Ligue 2 ekiplerinden Paris FC'de forma giyen Demokratik Kongolu santrfor Silas Wamangituka ile yakından ilgilendiğini yazdı.

Haberde kulübüyle 2021 yazına dek sözleşmesi bulunan 19 yaşındaki genç forvetin bu yaz kesinlikle takımdan ayrılacağı belirtilirken transfer için devrede olan kulüpler arasında Liverpool, Benfica, Club Brugge, Nantes, Nice ve Lille'in de olduğu bildirildi. Wamangituka için Paris FC'nin talep ettiği bonservis bedelininse en az 6 milyon euro olduğu kaydedildi.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler