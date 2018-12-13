Galatasaray sil baştan!

Sampiyonlar Ligi’nde mücadele ettiği D Grubu’nu üçüncü sırada tamamlayan ve yoluna Avrupa Ligi’nde devam etme hakkı kazanan Galatasaray, devre arasına en az kayıpla girmek ve ara transfer döneminde yapacağı takviyelerle ikinci yarıya ve UEFA Avrupa Ligi’ne güçlü bir şekilde girerek yeni bir başlangıç yapmak istiyor. Sarı-kırmızılılar, devre arasına kadar ligde bu hafta sonu Başakşehir, ardından da Sivasspor ile karşılaşacak.

Galatasaray, bu periyotta Ziraat Türkiye Kupası’nda Keçiörengücü ile 5. tur rövanşına çıkacak. Avrupa Ligi Son 32 Turu’nun kuraları ise 17 Aralık’ta çekilecek ve maçlar 14-21 Şubat 2019 tarihlerinde oynanacak. Avrupa Ligi’ne Son 32’den direkt katılacak olan Sarı-kırmızılılar devre arasında yapacağı transferlerle daha güçlü şekilde başlangıç yapmak istiyor.

HEDEF KİRALIK YA DA BONSERVİSSİZ İSİMLER

Devre arasında ise santrafor ve stoper bölgesi başta olmak üzere sarı-kırmızılı takımda taşlar yerinden oynayacak. Maicon, Feghouli gibi isimler devre arasında takımdan gönderilerek yeni transferler için bütçe hazırlanacak. Bu isimlerin yanı sıra Younes Belhanda ve Garry Rodrigues’e de iyi bir teklif gelmesi halinde değerlendirmeye alınacak. Sarı-kırmızılıların transfer çalışmalarına ise başladığı bildirildi.

Takımın birçok bölgesi için alternatif isimlerle görüşüldüğü ifade edildi. Çoğunlukla bonservisi olmayan ya da kiralık oyunculara bakıldığı öğrenildi. Feghouli, Maicon, Belhanda ve Rodrigues gibi isimlerin takıma kazandırabileceği bonservisler karşılığında bonservisiyle alınabilecek oyunculara da bakıldığı sızan haberler arasında yer alıyor.

Kaynak: Yeni Şafak