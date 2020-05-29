Galatasaray sıkı çalışıyor

Ligde 53 puanlı lider Trabzonspor’un 3 puan gerisinde 3’üncü sırada bulunan Galatasaray’da, çalışmalar bir günlük iznin ardından dün devam etti. Aslan’da tempo yükseldi. Takım günü çift idman yaparak geçirdi. Oyuncuların son durumu ise teknik heyeti memmun etti. Koronavirüs ve karantina sürecinde kondisyon ve sağlık ekibinin hazırladığı bireysel antrenman programı dahilinde çalışmalar yapan futbolcuların fizik ve kondisyon durumunun beklenilenden çok daha iyi olduğu gözlendi. Özellikle Radamel Falcao, Ömer Bayram, Henry Onyekuru gibi isimler başta olmak üzere birçok oyuncu teknik direktör Fatih Terim tarafından takdir edildi. Çalışmalarda futbolcuların hırsı ve arzusu da teknik ekibi memnun ediyor.