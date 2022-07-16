Avusturya'nın Graz kentine bağlı Bad Waltersdorf kasabasında yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Galatasaray , üçüncü hazırlık maçında Çekya temsilcisi Sigma Olomouc ile karşı karşıya gelecek. Sturm Graz'a 2-1, Mol Fehervar'a 1-0 kaybeden Aslan, Sigma engelini aşıp moral depolamak istiyor. Porto'dan 3 milyon Euro bonservisle transfer edilen Portekizli orta saha Sergio Oliveira'nın da ilk kez Sigma maçında Sarı Kırmızılı formayı giymesi bekleniyor.

Galatasaray maçı hangi kanalda? Galatasaray-Sigma Olomouc maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Profertil Arena Hartberg'in ev sahipliği yapacağı Galatasaray-Sigma Olomouc hazırlık maçı bugün oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak. D-Smart 77. kanal Spor Smart'tan naklen yayınlanacak 90 dakikanın canlı skor takibi ve tüm detayları haberimizde olacak.

Sergio Oliveira sahaya

Aslan'ın yeni transferi Sergio Oliveira, sahaya inmeye hazır. Sarı Kırmızılılar'ın bugün Sigma Olomouc ile oynayacağı özel maçta, Portekizli futbolcunun da süre alacağı öğrenildi. Şu ana kadar kadrosundaki tüm isimleri tek tek deneyen teknik direktör Okan Buruk, kampın son günlerine doğru iskelet kadroyu yavaş yavaş oluşturmayı hedefliyor.

Yunus'u izlemek için geliyorlar

Kerem'den sonra Aslan'ın bir başka genç yeteneğini de Avrupa kulüpleri yakın takibe alıyor. Birçok futbolcu temsilcisi Yunus Akgün'ün performansını gözlemlemek üzere Galatasaray'ın kampını izlemeye başladı. Hazırlık maçlarında takım arkadaşlarının aksine, etkili bir görüntü çizen 22 yaşındaki oyuncuyla özellikle İtalyan kulüpleri yakından ilgileniyor.

Galatasaray'ın hazırlık maçı programı şu şekilde:

9 Temmuz Cumartesi:

20.30 Galatasaray 1-2 Sturm Graz (Merkur Arena)

13 Temmuz Çarşamba:

20.00 Galatasaray 0-1 MOL Fehervar (Profertil Arena Hartberg)

16 Temmuz Cumartesi:

20.00 Galatasaray-Sigma Olomouc (Profertil Arena Hartberg)

19 Temmuz Salı:

19.00 Galatasaray-Pardubice (Sportzentrum Graz-Weinzödl)

Galatasaray, son maçın ardından 19 Temmuz gecesi İstanbul'a dönecek ve 26 Temmuz'daki ikinci etap yurt dışı kampına dek hazırlıklarına Florya Metin Oktay Tesisleri’nde devam edecek.