Galatasaray, Shante Evans transferini açıkladı

Galatasaray Kadın Basketbol Takımı, Slovenyalı 4 numaralı pozisyondaki Shante Evans ile anlaşma sağladı. Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

''1991 doğumlu olan Shante Evans College kariyerini New York'daki Hofstra Üniversitesin’de geçirdi. Avrupa profesyonel kariyerine 2013 yılında Bulgaristan'da başlayan Evans, 2013-14 sezon'da Fransız Pays d’Aix Basket 13 takımında, 2015-16 sezonunda Sf. Gheorghe’da takımında forma giydi. 2016-17 sezonunda Slovenya’nın ZKK Celje takımında Adriyatik Ligi Şampiyonluğunu yaşadı. Burada oynarken Slovenya vatandaşlığını geçerek 2017 yılında Slovenya milli takımı için oynamaya başladı.''

''2017-18 sezonunda İspanyol Uni Girona, 2018-19 sezonunda da Fransız Villeneuve-d’Ascq takımlarında yer aldı. 2019-21 sezonlarında Polonya Artego Bydgoszcz takımının formasını giyen Evans, 2021-22 sezonu başında İspanya’nın Perfumerias Avenida takımına transfer oldu ve 7,5 sayı, 3 ribaunt ortalaması ile oynadı.''

Yeni oyuncumuza hoş geldin diyor, kendisine sarı kırmızılı forma ile başarılı bir sezon diliyoruz.''