Galatasaray sezonun ilk derbisini kazanma peşinde

Galatasaray, Süper Lig'in 6. haftasındaki derbi maçta yarın Fenerbahçe'yi konuk edecek.

İki takım arasındaki derbi mücadelesi Türk Telekom Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak. beIN Sports'dan naklen yayınlanacak karşılaşmayı hakem Cüneyt Çakır yönetecek.

Ligdeki ilk 5 maçta ikişer galibiyet ve beraberlikle bir yenilgi alan ve 8 puan toplayan sarı-kırmızılı takım, 7. sırada bulunuyor.

Belhanda forma bekliyor

Galatasaray'ın Kasımpaşa ile yaptığı maçta aldığı darbeyle çenesi kırılan Younes Belhanda, teknik heyetten forma bekleyecek.

Topla yapılan çalışmalarda maske takan Belhanda'nın bu şekilde oynamasında bir sakınca olmadığı açıklanmıştı.

Terim ve iki yardımcısı derbide de yok

Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim ile yardımcıları Ümit Davala ve Hasan Şaş, cezaları nedeniyle Fenerbahçe derbisinde de tribünde yer alabilecek.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Süper Lig'in 3. haftasındaki Kayserispor maçının ardından yaptığı açıklamalar nedeniyle 4 maç ceza alan ve cezası 3 karşılaşmaya inen Terim, Kasımpaşa ve BtcTurk Yeni Malatyaspor karşısında takımın başında yer alamamıştı. Fenerbahçe maçında da tribünde bulunacak Terim, cezasını derbi maçıyla tamamlayacak.

Terim'in yanı sıra İstikbal Mobilya Kayserispor karşılaşmasında rakip taraftarlarına yönelik hakareti nedeniyle PFDK tarafından 3 maç ceza alan yardımcı antrenör Ümit Davala'nın cezası da Fenerbahçe derbisiyle sonlanacak.

Geçen sezonun 33. haftasındaki Medipol Başakşehir karşısında 8 maç men cezası alan yardımcı antrenör Hasan Şaş da yarınki mücadelede tribünde yer alacak.

Galatasaray'ın Fenerbahçe ile yapacağı derbi maçta geçen haftalarda olduğu gibi yardımcı antrenör Levent Şahin, takımın başında bulunacak.

12 oyuncu ilk kez derbi heyecanı yaşayacak

Galatasaray'da 12 oyuncu Fenerbahçe derbisinde ilk kez oynamak için forma bekleyecek.

Sarı-kırmızılı takımın bu sezon transfer ettiği Adem Büyük, Emre Mor, Florin Andone, Jimmy Durmaz, Jean Michael Seri, Mario Lemina, Radamel Falcao, Ryan Babel ve Steven Nzonzi, sarı-lacivertli rakiplerine karşı ilk kez oynamanın heyecanını yaşayacak.

Galatasaray'ın Fenerbahçe'den transfer ettiği Şener Özbayraklı ise görev alması halinde eski takımına karşı ilk kez oynayacak.

Geçen sezon devre arasında transfer edilen fakat cezaları nedeniyle Fenerbahçe derbisinde görev alamayan Cristian Luyindama ile Marcao da ilk derbide oynamak için forma bekleyecek.

Emre Akbaba'nın sakatlığı sürüyor

Sarı-kırmızılı ekipte sakatlığı süren Emre Akbaba, derbi mücadelesinde forma giyemeyecek.

Koşulara başlayan Emre, geçen sezonki Çaykur Rizespor maçında sakatlanmıştı.

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Ömer Bayram sınırda

Sarı-kırmızılı takımın savunma oyuncusu Ömer Bayram, derbi öncesi sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Bu sezon İstikbal Mobilya Kayserispor, Kasımpaşa ve BtcTurk Yeni Malatyaspor maçlarında sarı kart gören Ömer, Fenerbahçe mücadelesinde de aynı durumla karşılaşırsa 7. haftadaki Gençlerbirliği maçında cezalı duruma düşecek.

Muhtemel 11

Galatasaray'ın Fenerbahçe maçına Muslera, Mariano, Luyindama, Marcao, Nagatomo (Ömer Bayram), Seri, Nzonzi, Feghouli, Belhanda (Lemina), Babel, Falcao muhtemel 11'le çıkması bekleniyor.