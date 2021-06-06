Sezonun sona ermesiyle Galatasaray 'da zemin düzeltme çalışmaları başladı.

Sezon boyunca tartışmalara konu alan Türk Telekom Stadyumu'nun zemininde 21 Mayıs'tan itibaren yenileme ve düzeltme çalışmaları başlamıştı. Drenaj sisteminin yeniden yapıldığı stadyumda çimleri yerleştirme çalışması temmuz ayında gerçekleştirilecek. Türk Telekom Stadyumu Stat İşletme Direktörü Ali Çelikkıran, "Taraftarlarımız rahat olsunlar; seneye çok güzel bir zeminde sıkıntısız bir sahada maçlarını izleyecekler" açıklamasını yaptmıştı.

Ancak ligi ikinci sırada bitirerek Şampiyonlar Ligi'nde ön eleme maçlarına çıkacak Galatasaray'da stat zemini yeni sezonun başlangıcına yetişemeyecek.

Hürriyet'in haberine göre Sarı-Kırmızılı camia sorun yaşamamak için Başakşehir ile anlaştı. Galatasaray Devler Ligi'ndeki ön eleme maçlarını Başakşehir'in Fatih Terim Stadyumu'nda oynayacak.

Belhanda zemini eleştirince gönderildi

Galatasaray'ın sahasında Demir Grup Sivasspor ile 2-2 kaldığı berabere kaldığı maçın ardından Younes Belhanda, yöneticileri eleştirmişti.

Faslı oyuncu, "Biz daha çok pas oyunu oynuyoruz ve buradaki saha zeminine bir çare bulunması lazım. Bu şekilde istediğimiz oyunu oynayamıyoruz. Koşulları görüyorsunuz, sahanın daha iyi olması lazım. Galatasaray yöneticileri bir çözüm bulmalı. Florya'daki antrenman sahamız bile buradan iyi. Gerekirse dünyanın en iyi bahçıvanlarının tutulup buranın zemininin düzeltilmesi gerekiyor. Twitter'da, İnstagram'da kendine bakacağına, medyaya bakacağına gel statla ilgilen. Bu sahada biz oynuyoruz, hafta sonu geldiğimizde bize futbol oynamak için iyi şartlar sunmaları gerek." yorumunda bulunmuştu.

Bu açıklamanın ardından Galatasaray yönetimi tecrübeli oyuncunun sözleşmesini feshetti.



