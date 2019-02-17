Galatasaray seriyi sürdürme amacında

Sarı-Kırmızılı ekip, ligde Beşiktaş karşısında aldığı mağlubiyetin ardından çıktığı 7 maçta da yenilmedi. Bu süreçte 4 galibiyet, 3 beraberlik elde eden Cim Bom, seriye yeni bir zafer daha eklemenin peşinde

17 Şubat 2019, Pazar 09:23
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Galatasaray seriyi sürdürme amacında

Galatasaray ile Kasımpaşa arasında Süper Lig’de oynanan son 10 maçta Sarı-Kırmızılılar’ın üstünlüğü bulunuyor. Aslan geride kalan 10 müsabakada rakibini 6 kez mağlup ederken, 3 kez de Paşa sahadan galip ayrıldı. 1 mücadelede ise kazanan taraf çıkmadı.

7 haftadır yenilmiyor

Süper Lig’de son mağlubiyetini Beşiktaş karşısında alan Galatasaray, bu karşılaşmadan sonra rakiplerine 3 puan vermedi. Aslan o maçtan sonra oynadığı 7 müsabakada 4 galibiyet elde ederken, 3 kez de berabere kaldı. Bu süreçte Sivasspor, Ankaragücü, Göztepe ve Trabzonspor’u mağlup ederken, Çaykur Rizespor, Başakşehir ve Alanyaspor ile berabere kaldı.

4 mağlubiyet dışarıda

Galatasaray, bu sezon ligde aldığı mağlubiyetlerin hepsini deplasmanda yaşadı. Sarı-Kırmızılılar dış sahada oynadığı 10 karşılaşmada 4 galibiyet, 2 beraberlik ve 4 mağlubiyet aldı. Aslan; Trabzonspor, Akhisar, Yeni Malatyaspor ve Beşiktaş’a 3 puan kaptırdı. Cim Bom bu müsabakalarda toplamda 16 puan kaybetti.

Mariano ceza sınırında

Aslan’da Kasımpaşa maçı öncesinde 1 futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Sarı-Kırmızılılar’da Brezilyalı futbolcu Mariano, Paşa karşısında sarı kart görmesi durumunda cezalı duruma düşecek ve 23. haftada Türk Telekom Stadı’nda oynanacak Akhisar müsabakasında takımını yalnız bırakacak.

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