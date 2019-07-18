İngiltere’nin The Sun gazetesinden Charlie Wyett, Galatasaray’ın Fulham’dan kadrosuna kattığı Jean Michel Seri’yi anlattı.

Fildişi Sahilli futbolcunun Nice’ten Fulham’a gelişinin herkesi şaşırttığını belirten deneyimli muhabir, “Barcelona oyuncuyu bir süredir izliyordu. Arsenal ve Chelsea ise transferi için bizzat görüşmelere başlamışlardı. Dolayısıyla bu iki takımdan birine gitmesine kesin gözüyle bakılıyordu. Fulham 30 milyon euro gibi çılgın bir parayı yatırınca oyuncuyu kadrosuna kattı. İngiltere’de geçen yazın en şaşırtıcı transferlerinden biri gerçekleşti” dedi.

Fulham’ın bunca para harcadığı ve ilk sezonunda iyi bir performans gösteren ismi hemen bir yılın ardından bırakıyor olmasıyla ilgili Wyett, “Fulham bu sezon küme düşmeseydi, Galatasaray, Seri’yi alamazdı. Çünkü Championship’e düştüğünüzde gelirleriniz büyük oranda azalıyor. Oyuncunun maliyetinden kurtulmak istediler. İkinci sebep ise Jean Michael Seri fizik olarak Premier Lig seviyesinin biraz altında. Championship ise daha da sert bir lig. Dolayısıyla bu açıdan sıkıntı olabileceği de düşünüldü” diyerek şöyle devam etti:

“Fizik gücündeki eksikliği seri ve atletik olmasıyla kapatıyor. Oyun görüşü, dağıttığı pasları iyi, çok uzak mesafelerden son derece isabetli şutlar çıkarıyor. Ofansif yönü defansif yönüne göre bir tık daha önde. Ancak savunma yapmaktan da hiçbir zaman çekinmez. Galatasaray bence çok iyi bir transfer yaptı. Orta sahanın ortasında oyuncu kurucu olarak büyük katkı yapar. Sahip olduğu tecrübeyle Şampiyonlar Ligi’nde direkt olarak rahatlıkla oynayacaktır.”

(Milliyet)