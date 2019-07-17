  • Haberler
  • Galatasaray, Seri'yi KAP'a bildirdi

Galatasaray, Seri'yi KAP'a bildirdi

Galatasaray, Seri'yi KAP'a bildirdi

17 Temmuz 2019, Çarşamba 19:11
- A +
Galatasaray, Seri'yi KAP'a bildirdi

İSTANBUL (DHA) - Galatasaray, Jean Michael Seri'nin kiralık olarak transferi konusunda Fulham kulübüyle görüşmelere başlandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.
Sarı-kırmızılı kulübün KAP'a gönderdiği bildiride şu ifadelere yer verildi: "Profesyonel futbolcu Jean Michael Seri'nin Kulübümüze geçici transferi konusunda Futbolcu ve Kulübü Fulham FC ile resmi görüşmelere başlanmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

YORUM YAZ

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Sıradaki haber yükleniyor...