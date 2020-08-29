Galatasaray, Seri için acil haber bekliyor! Banega ile Fernando...

Michael Seri’yi yeniden kiralamak isteyen Galatasaray’ın gözü Fulham’da. İngiliz kulübüyle yapılan ilk görüşmede, Fildişi Sahilli futbolcunun kadroda düşünülmediği ve bonservisinin ödenmesi halinde gitmesine izin verileceği açıklanmıştı. Sarı- Kırmızılılar ise oyuncuyu yeniden kiralamak isterken, İngilizler’in takındığı olumlu tavır Galatasaray cephesini umutlandırdı. Ancak Fulham’ın sürpriz bir şekilde Lemina’nın transferiyle ilgilenmesi kafaları karıştırdı.

Aslan’da, Lemina’nın Fulham’a gitmesi halinde Seri’nin transferine izin verileceği düşüncesi hakim. Ancak geçen sezon yaşananlar hâlâ hafızalarda.

Avrupa’da kupa kaldırdılar

Hatırlanacağı üzere Sarı-Kırmızılılar, Sevilla’dan Ever Banega’yı transfer ederek, orta alanda Fernando - Banega ikilisiyle müthiş bir merkez kurmaya hazırlanıyordu. Ancak görüşmeler uzadıkça Banega’nın gelişi bir yana, Fernando’nun Sevilla’ya satışı gerçekleşti.

Türkiye yerine İspanya’da buluşan bu ikili, geçtiğimiz hafta Avrupa Ligi’nde şampiyonluk kupasını kaldırdı. Galatasaray cephesi, Seri - Lemina transferinde de benzer bir senaryonun ortaya çıkmasından endişeli.