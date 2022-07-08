Galatasaray, Sergio Oliveira'yı, KAP'a bildirdi!
Abdülkerim Bardakcı ve Kazımcan Karataş hamlelerinin ardından transferde gaza basan Sarı-Kırmızılılar, bugün İstanbul'a getirdiği Sergio Oliveira'yı da Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi. Galatasaray, Portekizli yıldızla ve kulübü Porto ile resmi görüşmelere başlandığını açıkladı.
Abdülkerim Bardakcı ve Kazımcan Karataş hamlelerinin ardından transferde gaza basan Sarı-Kırmızılılar, bugün İstanbul'a getirdiği Sergio Oliveira'yı da Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi. Galatasaray , Portekizli yıldızla ve kulübü Porto ile resmi görüşmelere başlandığını açıkladı.
İşte Cimbom'dan yapılan açıklama:
"Profesyonel Futbolcu Sergio Miguel Relvas Gonçalves Pereira De Oliveira’nın Kulübümüze transferi konusunda, futbolcu ve kulübü Futebol Clube do Porto ile resmi görüşmelere başlanmıştır."