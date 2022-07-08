Abdülkerim Bardakcı ve Kazımcan Karataş hamlelerinin ardından transferde gaza basan Sarı-Kırmızılılar, bugün İstanbul'a getirdiği Sergio Oliveira'yı da Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi. Galatasaray , Portekizli yıldızla ve kulübü Porto ile resmi görüşmelere başlandığını açıkladı.

İşte Cimbom'dan yapılan açıklama:

"Profesyonel Futbolcu Sergio Miguel Relvas Gonçalves Pereira De Oliveira’nın Kulübümüze transferi konusunda, futbolcu ve kulübü Futebol Clube do Porto ile resmi görüşmelere başlanmıştır."











