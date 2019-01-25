Galatasaray’da Serdar Aziz ile ilgili dün sıcak gelişmeler yaşandı. Milli stoperin menajeri ile görüşen yöneticiler, “İstediğimiz bonservis bedelini getirirsen yolları ayırabiliriz’ dedi ve 2.4 milyon Euro’luk alacaklarından vazgeçip, 3 taksitte ödeme kaydı ile 1.5 milyon Euro da fesih tazminatı talep etti. Fenerbahçe ile prensip anlaşmasına varan ve sahalara dönmek isteyen Serdar Aziz bu şartları kabul ederse sözleşmesi feshedilecek. Kabul etmez ise parasını alacak ancak futboldan uzak kalacak.

"TEŞEKKÜR ETTİLER"

Menajer Haluk Canatar ise dün TRT Spor’daki yayında yaptığı açıklamalarda “Galatasaray ile Serdar Aziz arasındaki görüşmeler tamamlandı. Hizmetlerinden dolayı Serdar Aziz’e teşekkür edildi. Serdar da hakkını helal etti” dedi. Menajer Canatar, “Yarın (bugün) sözleşme feshedilir diye düşünüyorum. Galatasaray yönetiminden ‘Sözleşmesini feshetmeyeceğiz’ diye bir tebligat gelmedi. Bana, ‘Fenerbahçe ile anlaşabilirsiniz’ dediler” bilgisini verdi.

Kaynak: Hürriyet