Tuzlaspor ile oynanan Türkiye Kupası 5. Eleme turu rövanş maçını tribünde izlemek isteyen, Galatasaray forması üzerinde olduğu için görevlilerce stada alınmayan minik Galatasaraylı Ahmet Kaan Kalender ve ailesi, Başkan Mustafa Cengiz’in davetlisi olarak dün akşam Telekom Stadı’ndaydı. Ahmet Kaan ile uzun süre sohbet eden Sarı- Kırmızılılar’ın patronu, “Görüntüleri görür görmez harekete geçtik. Hoşumuza gitti tabii. Sizin milyonlarca taraftarınız olabilir ama o taraftarın nasıl taraftar olduğu çok önemli. Küçücük yaşta Ahmet Kaan’ın gösterdiği tepki bu sosyal oluşuma kendini nasıl ait hissettiğini çok kuvvetli tezahürü, göstergesi” dedi.

Havalara uçtu

“Eskiden statlar ikiye bölünürdü” diyen Cengiz, “Bunu özlüyoruz. Maalesef yenilgiye dayanamıyoruz, kazandığımızda aşırı seviniyoruz. Ahmet Kaan’a ve Ayaz’a direnişleri için Galatasaray adına teşekkür ediyorum. Biraz daha birbirimize tahammül etmek, hoşgörülü olmak çok önemli” sözlerini sarf etti. Minik taraftar ise, “İlk başta güvenlikler almamıştı. İçeride başka bir güvenlik montunun önünü kapatsan yeter demişti. Biraz mutlu olmuştum” ifadeleriyle o geceyi anlattı. 5-0 biten maçı maçı izlerken çok mutlu olduğu gözlenen Ahmet Kaan’ın stada gelişini kulüp resmi siteden “Galatasaray sensin çocuk” başlığıyla yayınladı.