Galatasaray 22’nci şampiyonluğa kilitlenirken bir yandan teknik heyet ve yönetim gelecek sezonun planlarını da yapıyor.

Sarı-kırmızılı takıma 2011 yılından bu yana hizmet eden ve sayısız başarıya imza atan kaptan Selçuk İnan’ın sözleşmesi sezon sonu sona erecek. Otuz dört yaşına gelen Selçuk için ilk etapta Terim’inki gibi “helikopterli jübile” düşünülüyor, muhteşem bir vedayla vefa göstermek isteniyordu. Fakat sezonun ikinci yarısında özellikle İtalyan kondisyoner Alberto Bartali’nin antrenman metotlarının ardından fiziksel sıçrama yapan tecrübeli futbolcu, gösterdiği performansla eski günlerini hatırlattı. Kasımpaşa ve Akhisar maçlarında kilit isimlerden olan Selçuk hakkında görüşler değişti.

BAŞKA YERE GİTMEM

Senelik 2,9 milyon avro kazanan Selçuk için teknik heyet bir sezon daha oynaması için olumlu rapor verirken, yönetim sözleşmeyi uzatmak için Selçuk’a bir milyon avro teklif edecek. Bu saatten sonra Galatasaray’dan başka takımda oynamak istemediğini yetkililere ileten kaptan da bu teklife sıcak bakıyor. Kadro derinliği için takımda kalmasının faydalı olacağını öngören Fatih Terim, scout ekibinin orta saha transferi için yaptığı çalışmaları da yakından takip ediyor. Yaz ayında Fernando’yu satış listesine koymayı planlayan sarı-kırmızılılar, Ndiaye’nin de çok büyük çıkış yapmadığı takdirde yeniden kiralanması fikrinden vazgeçti. (Türkiye Gazetesi)