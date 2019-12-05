Galatasaray'ın deneyimli oyuncularında Selçuk İnan'ın olumsuz bir istatistiği ortaya çıktı. 1985 doğumlu oyuncunun bu sezon oynadığı maçları Galatasaray kazanamadı. İlginç olan sahada olduğu dakikalarda Galatasaray'ın kalesinde sürekli gol görüyor olması...Son olarak Tuzlaspor maçında konuk ekip 1-0 önde iken 65.dakikada oyundan çıkan Selçuk İnan performansı ile çok eleştirildi.

Selçuk İnan'ın bu sezon görev yaptığı maçlar

Denizlispor 2-0 Galatasaray (Selçuk İnan 90 dk oynadı)

Galatasaray 1-1 Konyaspor (Selçuk İnan son 5 dk oynadı)

Gençlerbirliği 0-0 Galatasaray (Selçuk İnan 66 dk oynadı)

Galatasaray 1-1 Club Brugge (Selçuk İnan son 11 dk oynadı)

Galatasaray 0-2 Tuzlaspor (Selçuk İnan 65 dk oynadı)

Selçuk İnan bu sezon 90 dakika oynadığı Denizlispor maçında bir penaltı vuruşundan yararlanamazken oyuna sonradan girdiği Konyaspor maçında ve Club Brugge maçında Galatasaray 1-0 önde iken son anlarda yediği gollerle sahadan 1-1 beraberlik ile ayrıldı. Selçuk İnan bu sezon sahada iken Galatasaray hiç gol atamazken rakipleri 5 gol attı.

Selçuk İnan bu sezon sahada iken

Galatasaray'ın attığı gol: 0

Galatasaray'ın yediği gol:5

Sezon başı TFF Süper Kupa maçında galibiyet gördü

Selçuk İnan en son sezon başı oynanan TFF Süper kupa maçında galibiyet gördü. Geçen sezon küme düşen ve bu sezon TFF 1.Lig'de mücadele eden Akhisarspor karşısında 1-0 kazanan Galatasaray'da Selçuk İnan bu maç 90 dakika görev yapmıştı.

Son 3 sezonda Süper Lig'de golü yok sadece iki asist yapabildi

Selçuk İnan Süper Lig'de görev yaptığı son 48 maçta gol atamazken arkadaşlarına sadece iki gol pası verebildi. Ligde bu sezon üç maça çıkan Selçuk İnan, önceki iki sezon 22 maç ve 23 maç oynadı.

Selçuk İnan (Galatasaray) / Süper Lig

2017-18 Süper Lig / 23 maç 0 gol - 1 asist

2018-19 Süper Lig / 22 maç 0 gol - 1 asist

2019-20 Süper Lig / 3 maç 0 gol - 0 asist

Toplam (3 sezon) / 48 maç 0 gol - 2 asist



