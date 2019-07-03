Galatasaray Selçuk İnan kararını verdi





Kaptan Selçuk İnan, Galatasaray’ın yeni sezon hazırlık kampına davet edildi ve kafalarda soru işareti yaratan konu ortadan kalktı!

TATiL DÖNÜŞÜ iMZA

Sarı kırmızılı kulüpten ayrılacağı, hatta teklifi reddettiği iddia edilen Selçuk, kulübü ile 1 yıllık sözleşme imzalayacak. Teknik direktör Fatih Terim, 8 sezonda 13 kupa kaldıran Selçuk İnan’ın kalmasını özellikle istemişti. Eşi Cemre İnan ile birlikte ABD’de tatilde olan Selçuk İnan’ın kısa süre içinde sözleşmeye imza atıp, Florya’daki çalışmalara katılması bekleniyor.