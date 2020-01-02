Galatasaray Sekidika ile anlaştı!

Cim-Bom dışında, Trabzonspor ile Fenerbahçe’nin de transfer etmek istediği Nijeryalı kanat oyuncusu, Galatasaray ile el sıkıştı. Yeni dönemde sarı-kırmızılı kulüpte olmak isteyen futbolcu, alacakları nedeniyle kırmızı-siyahlılarla bedelsiz fesih hakkı bulunmasına rağmen kulübüne para kazandırmak için bu yolu seçmedi.

Sekidika’nın Galatasaray’dan Eskişehirspor’a belli bir miktar para vermelerini istediği dile getirildi. Bundan dolayı sarı-kırmızılılar, TFF 1. Lig kulübü ile bugün bir görüşme yapacak ve az bir bonservis bedeli teklif edecek.

Eskişehir formasıyla 16 lig maçına çıkan sağ kanat oyuncusu, 8 gole imzasını attı, 2 de asist yaptı. (Skorer)