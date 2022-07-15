Galatasaray Seferovic transferini bitiriyor!
Son dakika Galatasaray transfer haberi...Sarı-Kırmızılılar, Haris Seferovic transferinde artık mutlu sona çok yakın. Galatasaray Yönetimi'nin hem oyuncu hem de kulüp cephesinde birçok pürüzü ortadan kaldırdığı ve görüşmelerin somut bir zemine oturduğu belirtildi.
Seferovic'in bu hafta olmasa bile önümüzdeki hafta Galatasaray kadrosuna katılma ihtimalinin çok yüksek olduğu ifade ediliyor. Kulübün diğer taraftan Mostafa Mohamed'e gelen teklifleri değerlendirdiği ve
10 milyon Euro'nun üzerinde bir satış yapılabileceği kaydedildi. Galatasaray'ın Seferovic için gözden çıkardığı rakam ise kiralama ve satın alma opsiyon bedeli de dahil olmak üzere 3.5 milyon Euro civarında.
Metin Karabaş