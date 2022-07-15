MENÜ

Galatasaray Seferovic transferini bitiriyor!

Son dakika Galatasaray transfer haberi...Sarı-Kırmızılılar, Haris Seferovic transferinde artık mutlu sona çok yakın. Galatasaray Yönetimi'nin hem oyuncu hem de kulüp cephesinde birçok pürüzü ortadan kaldırdığı ve görüşmelerin somut bir zemine oturduğu belirtildi.

15 Temmuz 2022, Cuma 09:57 Son Güncelleme:
- A +
Galatasaray Seferovic transferini bitiriyor!

Seferovic'in bu hafta olmasa bile önümüzdeki hafta Galatasaray kadrosuna katılma ihtimalinin çok yüksek olduğu ifade ediliyor. Kulübün diğer taraftan Mostafa Mohamed'e gelen teklifleri değerlendirdiği ve 

10 milyon Euro'nun üzerinde bir satış yapılabileceği kaydedildi. Galatasaray'ın Seferovic için gözden çıkardığı rakam ise kiralama ve satın alma opsiyon bedeli de dahil olmak üzere 3.5 milyon Euro civarında.

Metin Karabaş

YORUM YAZ
Sıradaki haber yükleniyor...