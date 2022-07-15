Galatasaray Seferovic transferini bitiriyor!

Seferovic'in bu hafta olmasa bile önümüzdeki hafta Galatasaray kadrosuna katılma ihtimalinin çok yüksek olduğu ifade ediliyor. Kulübün diğer taraftan Mostafa Mohamed'e gelen teklifleri değerlendirdiği ve

10 milyon Euro'nun üzerinde bir satış yapılabileceği kaydedildi. Galatasaray'ın Seferovic için gözden çıkardığı rakam ise kiralama ve satın alma opsiyon bedeli de dahil olmak üzere 3.5 milyon Euro civarında.

Metin Karabaş