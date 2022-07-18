Galatasaray - Seferovic transferinde son dakika gelişmesi

Galatasaray - Haris Seferovic transferinde son dakika gelişmeleri yaşanıyor. İsviçreli golcü futbolcunun Sarı-Kırmızılı takıma gelmesi artık an meselesi.

Sarı-Kırmızılı takımın her konuda anlaştığı Haris Seferovic bugün Portekiz'de sağlık kontrolünden geçecek. Galatasaray kulüp doktoru Yener İnce de Portekiz'e gitti ve bizzat yerinde son durumu takip edecek. Sıkıntı çıkmaması halinde 30 yaşındaki İsviçreli golcü yeni sezonda Galatasaray forması giyecek.

Yarın gelecek

Haris Seferovic'in sağlık kontrolünde sıkıntı çıkmaması halinde oyuncu yarın İstanbul'a gelecek ve Galatasaray ile kiralık satın almalı sözleşme imzalayacak.

Galatasaray bu transfer için kiralama bedeli ödemeyecek. Ancak oyuncu 15 maçta forma giyerse 3.5 milyon Euro'luk zorunlu satın alma opsiyonu devreye girecek.

30 yaşındaki golcü futbolcu ise Galatasaray'dan 2 milyon Euro kazanacak.

Yakup Çınar - Fanatik Özel